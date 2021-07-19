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Kurban alırken, keserken nelere dikkat edilmeli?
Yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvan almayı düşünenlere, kurban kesimi yapacaklara önemli uyarılar yapılıyor.
Yararlı Bilgiler 19.07.2021, 08:19 19.07.2021, 08:19
NEVŞEHİR(MHA) Yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvan almayı düşünenlere, kurban kesimi yapacaklara önemli uyarılar yapılıyor.
Kurban kesim komisyonunca yapılan açıklamalar şu şekilde;
Kurbanlık Hayvan Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
1. Dini Ölçülere Uygun Olması
2. Sağlıklı, Besili Olması, Gebe Olmaması,
3.Veteriner Sağlık Raporunun Bulunması, Aşı Kaydıolması,
4.Kulaklarının Küpeli Olması,
5.Büyükbaş Hayvanların Pasaportlarının Bulunması,
6.Küçükbaş Hayvanların Nakil Belgelerinin Olması,
7.Kurbanlık Hayvanların Erkek Olanlarının Tercihedilmesi,
8. Sığırların İki Yaşını Doldurmuş Olması,
Kurban Kesim Yerleri
1. Şehirlerde Kesimhane Ve Kurban Komisyonlarının Belirlediği Kesim Yerlerinde Kurban Kesilecektir.
3. Cadde, Sokak Ve Park Gibi Alanlarda Kurban Kesilmeyecektir.
Kurban Kesildikten Sonra Halk Ve Hayvan Sağlığı Açısından Kan, Atıklar Ve İç Organlar Sokak Ve Caddelere Bırakılmayacak, Evcil Ve Yabani Hayvanlara Verilmeyecek, Derin Çukurlara Gömülerek İmha Edilecektir.
Kesim Sonrası Teslim Edilmesi Gerekli Evrak Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe Ve Pasaportları
1. Üreticiler
2. Satıcılar
3. Kasaplar
4. Kasap Yardımcıları
5. Veteriner Hekimler
6. Muhtarlar
7. Belediye Zabıta Görevlileri
8. Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Yapanlar
9. Diğer Görevliler