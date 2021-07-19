Kurban alırken, keserken nelere dikkat edilmeli?

NEVŞEHİR(MHA) Yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvan almayı düşünenlere, kurban kesimi yapacaklara önemli uyarılar yapılıyor.

Kurban kesim komisyonunca yapılan açıklamalar şu şekilde;



Kurbanlık Hayvan Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

1. Dini Ölçülere Uygun Olması

2. Sağlıklı, Besili Olması, Gebe Olmaması,

3.Veteriner Sağlık Raporunun Bulunması, Aşı Kaydıolması,

4.Kulaklarının Küpeli Olması,

5.Büyükbaş Hayvanların Pasaportlarının Bulunması,

6.Küçükbaş Hayvanların Nakil Belgelerinin Olması,

7.Kurbanlık Hayvanların Erkek Olanlarının Tercihedilmesi,

8. Sığırların İki Yaşını Doldurmuş Olması,



Kurban Kesim Yerleri

1. Şehirlerde Kesimhane Ve Kurban Komisyonlarının Belirlediği Kesim Yerlerinde Kurban Kesilecektir.



2. Köyler Ve Belirlenmiş Kesim Yeri Bulunmayan Yerlerde Kendi Bahçesinde Kesilecek Ve Çevreye Zarar Verilmeyecektir,3. Cadde, Sokak Ve Park Gibi Alanlarda Kurban Kesilmeyecektir.Kurban Kesildikten Sonra Halk Ve Hayvan Sağlığı Açısından Kan, Atıklar Ve İç Organlar Sokak Ve Caddelere Bırakılmayacak, Evcil Ve Yabani Hayvanlara Verilmeyecek, Derin Çukurlara Gömülerek İmha Edilecektir.Kesim Sonrası Teslim Edilmesi Gerekli Evrak Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe Ve Pasaportları1. Üreticiler2. Satıcılar3. Kasaplar4. Kasap Yardımcıları5. Veteriner Hekimler6. Muhtarlar7. Belediye Zabıta Görevlileri8. Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Yapanlar9. Diğer Görevliler