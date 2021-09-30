Kabak Çekirdeği Nasıl Kavrulur?

Paketlerde hazır olarak satılan bol tuzlanmış katkılı çekirdekler yerine evde kendi elinizle yapacağınız kavrulmuş kabak çekirdeği sizin için daha sağlıklı olacaktır. Nasıl yapılacağını da merak ediyorsanız şu adımları yapmalısınız;

Bal kabağının içinden yavaşça çekirdekler çıkarılır. Ardından çekirdeklerde kalan liflerinden ve kabağında etli kısmı bir kenara atılır. Çekirdekleri oda sıcaklığında bir suyla yıkayarak kalan liflerden de arındırılır. Sonra temiz bir bezle kurutulur. Kabak çekirdeklerini fırın tepsisine yağlı kâğıdın üzerine ayrık ayrık olacak şekilde dağıtılıp konulur. Ardından önceden 180 derecede ısıtılmış olan fırına yaklaşık 10 dakika boyunca kavrulmak üzere fırına atılır.

Daha sonra fırından çıkarınca alt üst edilip tekrar fırına koyulur, fırından çıkardıktan sonra da bir tavada kavurulur. 5-10 dakika kavurduktan sonra dilerseniz yağ ilave edebilirsiniz dilerseniz de kalori almamak için ilave etmeyebilirsiniz.

Kabak Çekirdeğinin Zararları Nelerdir?

Faydalarının olmasının yanında zararları da bulunan bu yiyecek yağ oranı olarak yüksek olduğu için belirli bir miktarda tüketilmesi de tavsiye edilmektedir. Kabak çekirdeğinin kalori miktarı fazla olduğundan da dolayı da kilo vermek isteyen birinin protein açısından sadece bir avuç yemesi yeterli olacaktır.

Çok fazla tüketildiğinde ishale de yol açabilmektedir. Cilt problemleri olan kişilerde de kabak çekirdeğini az tüketmesi tavsiye edilmektedir. Çünkü içerdiği yağ açısından akne oluşumuna yol açmaktadır.

İçerdiği yağ oranından dolayı da kolesterolü yükseltir mi diye de merak ediyorsanız LDL denilen kötü kolesterolü tam tersine düşürmektedir. Diğer bir zararı ise çok bilinmese de kabak çekirdeği kısırlığa da yol açmaktadır. Mide rahatsızlığı ve nefes darlığı olan kişilerde de çok fazla tüketilmemesi gerekmektedir.

Az ama sık sık tüketmemiz gereken bu yiyecek yağının sağlıklı olması ve kalp gibi önemli hastalıkların da tedavisinde yararı vardır. Sadece hastalıkla kalmayıp kanseri de önleme gibi bir özelliği olarak da insan vücuduna yararı saymakla da bitmemektedir.

Kabak Çekirdeği Tüketilir mi?

Günümüzde pilavlarda, çorbalarda, pilavlarda kullanılan bal kabağı pek çok yararının olduğu bilinmekle birlikte içinde bulunan kabak çekirdeği adlı çekirdeği de tüketebilirsiniz. Fakat bunu tüketmeden önce kavurmanız gerekmektedir.

Kabak çekirdeğinin faydaları nedir diye baktığımızda protein kaynağı yüksek bir besin olduğu için kilo verdirir, çinko oranı yüksek olduğundan depresyona da iyi gelmektedir. Bunun dışında sağlık açısından kalbe de iyi gelerek iyi bir antioksidan ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Kan damarlarının gevşemesini sağlayarak yüksek tansiyonu dengelemektedir.

Kabak Çekirdeği Faydaları Nelerdir?

İçerdiği omega-3, A ve K vitamini ile saçları da beslemektedir. Saç yapısını güçlendirerek parlak ve gür olmasını sağlar. Saçların uzamasını sağlar ve dökülmesini de engeller. Birçok içerdiği vitamin sayesinde E vitamini ve antioksidan olarak cildi de gençleştirir.

Kabak çekirdeğinin besin değeri yüksek olduğu için bu yiyecek hasarlı dokunun ve hücrelerin onarılmasına yardımcı olmaktadır. Birçok hastalığa faydası olduğu bilinen bu yiyecek lif içeriği sayesinde kalp hastalıklarında, şeker hastalıklarında, obezite gibi rahatsızlıklarda çok iyi bir lif kaynağıdır.

Bolca Omega-3 deposu olarak bilinen bu atıştırmalık vücutta bulunan kanın düzenli akmasını sağlayarak kolesterolü de düzenlemektedir. Düzenli olarak tüketerek daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

Antioksidanlar iltihapları söktüğü için ve kabak çekirdeği de iyi bir antioksidan olduğu için belirli bir miktarda yenilmesi tavsiye edilir. Çinko bakımından da zenginliği bilinen bu yiyecek bağışık sistemini de güçlendirerek vücuda faydası bulunmaktadır.

Geceleri yatağa girmeden önce bir miktar kabak çekirdeği yemeniz de uykunuzu daha kaliteli ve verimli bir şekilde almanızı sağlayacaktır. Vücut melatonin ve seratonin üreterek uykusuzluğunuza da iyi gelmektedir.