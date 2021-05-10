Kabak Çekirdeği ile Evde Kabak Çekirdeği Yağı Yapımı ve Kullanımı

Kabak Çekirdeği Yağı Yapımı

Bal kabaklarını ortadan ikiye kesin ve bir kaşık yardımı ile güzelce çekirdeklerini çıkarın.

Çıkarılan kabak çekirdeklerini soğuk su ile yapışkan formu temizlenene kadar yıkayın.

Tertemiz yıkanan kabak çekirdeklerini kağıt bir havlunun üzerine sererek iyice kurumasını sağlayın.

Tamamen kuruduğuna emin olduğunuz kabak çekirdeklerini ocakta ya da fırında kavurun.

Kabak çekirdeklerinin yanmaması çok önemlidir. Kavurma miktarı ve sıcaklıkta yağın lezzetli olmasında en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle kavurma işlemini çok dikkatli yapmalı ve sürekli kabak çekirdeklerini karıştırmalısınız.

Kavurma işlemi bittikten sonra bir havan yardımı ile kabak çekirdeklerini iyice ezin. Kabak çekirdeği ezilirken yağı iyice çıkacaktır.

Ardından bir süzgeç yardımı ile kabak çekirdeklerini yağdan arındırın.

Elde ettiğiniz kabak çekirdeği yağını hava geçirmeyen bir kaba koyun ve yaklaşık dört hafta kadar dinlenmesini sağlayın.

Dört hafta sonunda dinlenen kabak çekirdeği yağınız kullanıma hazırdır. Güle güle kullanın!

Kabak Çekirdeği Yağı Kullanımı

Kabak çekirdeği yağının iki tür kullanımı bulunmaktadır.

Sürülerek Kullanımı: Geceleri uyumadan önce bir pamuk yardımı ile cildinize süreceğiniz kabak çekirdeği yağı, cildinizde bulunan lekeleri giderir, cildin esneklik kazanmasına yardımcı olur, iltihaplı sivilceleri giderir ve cilde canlılık ve kusursuz bir görüntü sağlar. Ayrıca E vitamini açısından zengin olduğu için kirpiklerin ve saçların güçlenmesini sağlamaktadır. Hatta bu yağ düzenli kullanımda yeni saç oluşumunu bile sağlamaktadır.

İçilerek ya da Yemeklere Katılarak Kullanımı: Her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar tüketilmesi ve bunun düzenli olarak uygulanması; kilo vermeye yardımcı olur, depresyona iyi gelir, kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.