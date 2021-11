İnovatif Hediye Fikirleri Bodo’da Sizleri Bekliyor!

Türkiye’nin en doğal, en lüks, en sıra dışı, en heyecan verici mekanlarında, güvenilir iş ortaklarıyla her zaman elinizin altında barınan bir mutluluk. Evet, bahsi geçen bu sıra dışı hediye şirketi, bodo.com deneyim hediyeleri internet mağazası. Zengin içeriği, gelişmiş seçenekleri, inovatif fikirleri bu mağazanın en özel yanlarından yalnızca birkaçı. Bodo’yu tanıdıktan sonra, özel günleriniz veya güzel geçirmek istediğiniz zamanlar için farklı bir adres düşünmek bile istemeyeceksiniz. Her cebe uygun bütçeleri, onu herkesten farklı kılan Deneyim’ tarzı, birbirinden bağımsız onlarca farklı alanda hizmeti bile bodo’yu anlatmak için yetersiz kalır. Harika bir hediyeden, beklenebilecek ne varsa bodo bunları fazlasıyla sağlıyor. Ukrayna’nın en popüler hediye şirketlerinden biri olan Bodo, kısa zamanda Türkiye’nin de büyük beğeni ve ilgisini kazandı. Henüz tanışmadıysanız, bu kaybı bir an önce telafi etmek için Bodo.com’a buyurun!

Bodo’dan nasıl hediye satın alınır?

Bodo ile yeni tanışanlar için elbette sorulması çok doğal olan sorulardan biri budur. En basit bir hediye sunumu için bile arzunuza göre olması adına size pek çok seçenek yaratan bodo’yu hemen tanıyalım. Öncelikle burada, klasik internet mağazalarında rastlayacağınız türden bir sistem yok. Çok daha gelişmiş ve kapsamlı işleyen, memnuniyet odaklı bir işleyiş mevcut. Yani eşinize, doğum günü için verdiğiniz hediye siparişini gelmesi gereken günden bir hafta sonra yollayan klasik internet mağazalarında yaşadığınız sorunu yaşamayacaksınız. Bodo’da dilediğiniz deneyim, dilediğiniz gün hatta saat aralığında adresinize ulaşır. Ayrıca bodo, sevdiklerinize hediye alırken tek ücrette, beş farklı deneyime kadar hediye seçeneği sunma şansı veriyor. Örneğin, babanıza armağan etmek istediğiniz masaj deneyimi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, 5 farklı masajı da paketinize ekleyip, yalnızca en yüksek olanın ücretini ödeyerek seçimi babanıza bırakabilirsiniz. Hediye satın alırken bir veya birkaç deneyimi sepete ekledikten sonra e-sertifika veya hediye kutusundan birini tercih edin. Daha sonra iletişim bilgilerini girdikten sonra teslimat için dilediğiniz günleri seçebilir ödemenizi yapabilirsiniz.

İnovatif hediye önerileri

Yıllardır bizi sıkıcılığıyla negatifliğe boğan, hediye seçimi gibi eğlenceli süreci, içinden çıkılmaz bunaltıcı bir iş haline getiren sıradan hediyelikler geride kaldı. İçinizi açacak fikirler, bodo’da! İnternetten aldığınız hediyenin kutusu ve paketini bile kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Eşinize, bu zamana kadar geçirdiğiniz en özel yıldönümünü, ‘’Yamaç Paraşütü Tandem Uçuşu ve Video Çekimi’’ ile yaşatın. Çalışanlarınızın yaratıcı düşüncelerini ortaya koymaları adına, kurumsal hediyelerde yaratıcılığı bodo ile ön plana çıkarın: ‘’Arkadaş Grubu için Günlük Yat Gezisi’’, ‘’Arkadaş Grubu için Paintball’’ ve çok daha fazlasını bodo’da keşfedin. Sevgilinize, özel vakitler hediye edin: ‘’Sanal Gerçeklikte Çizim’’, ‘’Airbus A320 Uçuş Simülatörü Deneyimi’’. Bodo, sizi çok şaşırtacak!