Dijital dönüşüme adım atmanız için 4 sebep

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca şirket, bir devrime eşlik ediyor. Buda, tüm yönetimsel süreçlerin online bir altyapı ile daha hızlı ve daha esnek bir şekilde yapılandırıldığı ve uygulandığı dijital dönüşüm. Şirketlerin yakın zamana kadar matbu olarak düzenlediği ve fiziksel olarak sakladığı evraklar hem bir iş yükü oluşturuyor hem de ciddi bir zaman kaybı ve maliyet yaratıyordu. Dijital dönüşüm, maliyetleri aşağı çekmesinin yanı sıra, kurumlara kazandırdığı esneklikle çok daha fazlasını sunuyor. Peki, marka ve kurumların tüm ihtiyaçlarını, dijital teknolojilerin entegrasyonu ile sağlayan dijital dönüşüm, ya da E-Dönüşüm nedir, neden şirketiniz buna adım atmalı?

Gereksiz maliyetlerden kurtulun

Dijital dönüşümün birçok avantajı bulunsa da bunlar içinde en çok dikkat çekeni maliyetleri aşağı çekmesi. Yurtdışında da E-Dönüşüm yatırımları olan ve Ülkemizin önde gelen E-Dönüşüm entegratörlerinden olan EDM tarafından yapılan bir araştırmadan yola çıkarsak, basılı bir faturanın maliyeti ortalama 1 TL düzeyindedir. Bu faturanın saklanması, kargolanması gibi giderler ortaya çıktığında tablo biraz daha değişebilir. Dijital dönüşümle, E-Fatura modelini kullandığınızda ise fatura başı maliyetiniz 20 kuruşa düşer. Günlük 100 fatura kesen bir işletmede aylık fatura basımı kalemindeki kar, 2400 TL olur. Bu faturaların saklanması, kargolanması gibi süreçler, personel üzerinde yaratacağı iş gücü kaybı gibi detaylara ise girmedik.

E-Dönüşüm süreci ile ilgili yapılan araştırmalar, Türkiye’de tüm şirketlerin bu sürece katıldığında ortalama 1.5 milyon dolarlık bir tasarrufun, sadece matbu evraklarla ilgili olarak yaratılacağını gösteriyor.

Sınırları ortadan kaldırın

E-Dönüşüm uzun yıllardır Türkiye’de ve dünyada, hızla geçilen bir süreç. Ancak koronavirüs pandemisi E-Dönüşümün önemini bir kere daha gösterdi. Pandemi döneminde uzaktan çalışma modeline geçmek zorunda kalan birçok şirket, müşterileri ile fiziksel temas kuramadı ve birçok çözümü dijital tabanlı olarak gerçekleştirmek zorunda kaldı. EDM Bilişim araştırmalarına göre Pandemi olgusu, E-Dönüşüme geçen abone sayısını diğer faktörlerden arındırılmış olarak %35 seviyesinde arttırdı. Bu süreçte, E-Dönüşüme entegre olmuş şirketler sorun yaşamadı. Zira çalışanlar ile ilgili E-Bordro gibi evraklar, müşterilerle ilgili E-Fatura, E-Arşiv fatura gibi online araçlar rahat bir şekilde kullanıldı ve sürecin atlatılması sağlandı.

Şirketinizi esnek kılan bir yapı sunan dijital dönüşüm, araya mesafelerin girdiği, talebin ve hizmet alımının çok değişken bir hale girdiği durumlarda bile yanınızda.

Gelecekte zorunlu olacak servislere şimdiden entegre olun

Dijital dönüşüm şu anda belli bir ciro seviyesinin üzerinde iş yapan büyük şirketler için zorunlu. Ancak ilerleyen dönemde, orta ve küçük ölçekli şirketler içinde, E-Dönüşüm zorunlu olabilir. İtalya ve bazı Güney Amerika ülkelerinde zorunlu olan dijital dönüşüm ile birlikte tüm şirketler dijital entegrasyonlarını sağladı. Kanada’da ise nüfusun yanı sıra yakını KEP kullanıyor.

Hızlı ve etkin bir süreç yaratın

Dijital dönüşüm dendiğinde birçok kişinin aklına E-Fatura , E-Arşiv fatura gelse de aslında E-Dönüşüm birçok etkili yönü var. Türkiye’de dijital dönüşüme adım atan bir firma E-Fatura , E-İrsaliye, E-Defter, E-Bilet, E-Dekont, E-Bordro ve E-Gider Pusulası gibi birçok farklı evrak için dijital çözümlerle tanışabilir.

Arşiv ve kargolama maliyetlerinin sıfıra indiği gerek şirket içi İK süreçlerinde gerek de müşteri tarafına karşı satış sürecinde hız ve esneklik kazandıran E-Dönüşüm birçok şirketin adım attığı bir yapı. Siz neden zaman kaybediyorsunuz?

Dünyanın birçok ülkesinde dijital dönüşüme geçişe öncülük eden EDM, Türkiye’de de binlerce şirketin bu konudaki çözüm ortağı. Uygun bütçeli dijital dönüşüm paketleri ile, sorunsuz ve hızlı bir geçiş sürecine adım atabilirsiniz. Rusya, İtalya gibi ülkelerde binlerce şirketin entegrasyonunu sağlayan EDM, Türkiye’de de E-Dönüşümün bir numarası.