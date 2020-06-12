Cevdet Cantürk’ten “Hektorun İntikamı”

Truva'nın unutulmaz kahramanı Hektor'un intikamı, Çanakkale Savaşı'nda alındı. Çanakkale kahramanları, tıpkı Truva Savaşı'nda olduğu gibi, sayısız gemileri ve kalabalık ordularıyla Batı'dan gelen istilacıları yendi. Efsanevi Truva önlerinde, Mazlum Anadolu'nun hakkını korurken öldürülen yiğit Hektor'un öcü, asırlar sonra aynı topraklarda vatan savunması yapan Mehmetçik tarafından alındı. Çanakkale Savaşlarından destansı bir hikaye roman oldu. Gazeteci ve yazar Cevdet Cantürk'ün kaleme aldığı eserde, birbirine düşman iki askerin öyküsü anlatılıyor. Gerçek mekanlarda geçen, gerçek bir savaş romanı. Kuvayı Milliye destancısı olan Cevdet Cantürk, Çanakkale Muharebeleri üzerine de derin araştırmalar yaptı. Romanın geçtiği tarihi alanlarda günlerce dolaştı. Denizden kumsala doğru koştu, sahilden Arıburnu yarlarına tırmandı. Kanlı Sırt’ta bir hendeğe yaslanıp güneşin batışını izledi; Cesaret Tepe’de siperler arasındaki mesafeyi arşınladı. El ayak çekilip karanlık bastıktan sonra kendini Kemalyeri’nde buldu. Sessizliği dinlerken sanki birileri kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra sesler çoğaldı, sisler dağıldı. Conkbayırı'nda süngü hücumu yapılıyordu. Hektor’un İntikamı - Truva’da Savaş Bitmez isimli roman kitap satış yerlerinde bulunabilir.

Cevdet Cantürk kimdir?

Cevdet Cantürk, uzun yıllardır TRT Haber merkezinde muhabir olarak görev yapıyor. Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olan Cantürk, Ankara Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı. Cantürk, yaklaşık 24 yıldır, yurt içinde ve yurt dışında habercilik ve yayıncılık alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Deneyimli gazetecinin 4 yıl boyunca hazırlayıp sunduğu Haber Anadolu programı ile kazandığı ödüller arasında, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin, Yılın Aktüel Tv Programı ve Türk Halk Kültürü’ne Hizmet ödülleri ayrı bir yer tutuyor. Cevdet Cantürk, Türk Dünyası'na yönelik özel ilgisini yayıncılık ve kültür dünyası ile buluşturan çalışmalara da imza attı. Balkanlardan Sibirya'nın en uzak köşelerine kadar yaptığı ziyaretlerde kurduğu gönül köprüleri sayesinde şenlikler de düzenledi. Yaklaşık 5 yıldır yürüttüğü kitap yazma çalışmaları kapsamında yayımlanmış 5 kitabı bulunuyor. Parola - Ya istiklal Ya Ölüm isimli kitap, Anadolu İstiklal Savaşı ve Türk Devrimi'ni anlatmaktadır. Lirik bir dille yazılan kitap 96 sayfadan oluşuyor. Vitamin Eğitim Platformu da bu kitaptan yararlanarak çalışmalarını destekliyor. Çocuk Bayramı isimli kitap ise 23 Nisan 1920 tarihinin, nasıl çocuk bayramına dönüştüğü ve dünya çocuklarını sarıp sarmaladığını anlatan belgesel bir çalışma niteliği taşıyor. 88 sayfadan oluşan kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çok sayıda alınarak kütüphanelere dağıtıldı. Hektor’un İntikamı isimli kitap da Çanakkale Muharebelerini anlatıyor. 160 sayfa uzunluğundaki kitap, savaşların çok bilinen ayrıntıları dışındaki gerçekleri, kronolojik bir yöntemle dile getiriyor.