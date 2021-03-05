Bölgesel İncelmenin Yeni Formülü

Soğuk lipoliz akabinde yağ hücrelerinin uzaklaştırıldığı bölgede herhangi bir asimetri görülmeyecektir. Soğuk lipoliz yan etkileri arasında kızarıklık, yanma veya hassasiyet gibi durumlar ile karşılaşılsa da bu durum tamamen geçicidir. Bu uygulama yapılmadan önce varsa kronik rahatsızlıklar değerlendirmeye alınmalıdır.

Soğuk lipoliz uygulaması bölgesel yağlardan kurtulmak için gerçekleştirilir. Bu uygulama ile yağ hücreleri soğuk ile ger dönüşümsüz olarak parçalanır. Hedef sadece yağ hücreleri olduğu için başka hiçbir doku veya organa zarar verilmemektedir.

Soğuk lipoliz bir kilo verme yöntemi olarak kullanılamayacağı için vücudunda aşırı yağlanma olan ya da obez kişilerde bu uygulama tavsiye edilmez. Sadece bölgesel yağların vücuttan uzaklaştırılması için kullanılan bu yöntem kilo kaybını sağlasa da soğuk lipoliz kaç kilo verdirir sorusunun cevabı kişiden kişiye değişiklik gösterecektir.

Soğuk Lipoliz Uygulama Bölgeleri

Soğuk lipoliz hangi bölgelere uygulanır sorusu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulama cinsiyet fark etmeksizin göbek, simit bölgesi, bacak, basen, sırt ve yüz gibi bölgelere güvenle uygulanabilmektedir. Çoğunlukla tek seansta kalıcı bir etkinin görüldüğü bu uygulama ile yağ hücrelerinde %40’a kadar azalma sağlanır.

Günümüzde daha hareketsiz bir hayat sürüyor olmamız, sağlıksız ve dengesiz beslenme, stres seviyelerinin artması hem kadınlar hem de erkekler için ciddi bir sorun haline gelmiş ve bölgesel yağlanma artmıştır. Soğuk lipoliz uygulaması ile hem kadınlar hem de erkekler için bölgesel yağlanma sorun olmaktan çıkmıştır.

Tamamen acısız ve ağrısız olan soğuk lipoliz yönteminde bölgesel olarak biriken yağlar belirli bir yere kadar soğutulur ve yağ hücrelerinin küçülerek yok olması hedeflenir. Soğuk lipolize uğrayan bu hücreler daha sonra idrar yolu ile vücuttan uzaklaştırılır. Bu esnada yağ hücreleri dışında hiçbir dokuya zarar verilmez.

Soğuk lipoliz seansı 45 dakika ile 1 saat arasında sürmekte, tek bir seansta 3 farklı bölgeye uygulama yapılabilmektedir. Seans bitiminde uygulamanın etkileri hemen görülmeye başlar ve hasta normal yaşantısına geri dönebilir. Seanstan 3 ay kadar sonra tam anlamıyla beklenen etki elde edilir.

Vücuttan istenmeyen yağların uzaklaştırılmasının bir yolu da liposuctiondır. Ancak bu uygulama cerrahi bir müdahale gerektirir ve uygulama sonrası oldukça acı vericidir. Bu sebeple son yıllarda soğuk lipoliz yöntemi çok daha iyi bir alternatif olarak ön plana çıkmıştır. Bu yöntem ile hiçbir dinlenme dönemine de ihtiyaç duyulmamaktadır.

Soğuk Lipoliz Uygulama Aşamaları

Soğuk lipoliz uygulaması ağırlıklı olarak karın, bacak ve basen gibi bölgelerde uygulanmakta ve buralarda oldukça etkili sonuçlar alınmaktadır. Sadece 45 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen seansta hedeflenen bölgedeki yağ tabakası soğutularak önce küçülür daha sonra da parçalanır. Ölen bu hücreler vücuttan idrar yolu ile uzaklaştırılır. Böylece çok kısa süren bir işlem ile vücut tamamen ağrısız ve acısız şekilde istenen görüntüye ulaşacaktır.

Soğuk Lipoliz Uygulamasından Sonra Önemli Noktalar

hayata kaldığınız yerden hemen devam edebilecek olsanız da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Ayrıca bu işlem cerrahi bir işlem olmadığı için de dinlenme dönemine ihtiyaç duyulmaz.

Tüm bunlara rağmen seans sonrasında bol sıvı tüketilmesi ve sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulanması soğuk lipolizin etkisini korumak açısından oldukça önemlidir. Soğuk lipoliz sonrasında her ne kadar spora gitmek zorunlu olmasa da sağlıklı bir hayat için spor her zaman tavsiye edilir. Yine bu uygulama sonrasında belirli bir diyeti takip etmek mecburi değildir ancak vücuttan atılan yağ hücrelerinin yerine yenilerinin gelmemesi adına sağlıklı beslenme önemlidir.

Soğuk Lipoliz Seansları

Her bir seansı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında değişen soğuk lipoliz seansları genelde tek seferde kalıcı bir çözüm için yeterlidir. Ancak bazı durumlarda birden fazla seans gerekli olabilir. Bu sebeple soğuk lipoliz kaç seans sorusunun cevabı oldukça değişkendir.

Tamamen kişiye özel olarak planlanan soğuk lipoliz seansları belirlenirken uygulamanın yapılacağı bölge, hastanın yağlanma oranı, yaşı, cinsiyeti gibi pek çok husus ele alınmaktadır. Dolayısıyla size beklediğinizden daha fazla seanslık bir planlama yapıldıysa bunun oldukça normal bir durum olabileceği bilinmelidir.

Kalıcı Soğuk Lipoliz ve Diğer Destek Tedaviler

Tek bir seansta kalıcı bir etkinin görülmesinin mümkün olduğu soğuk lipoliz yöntemi bu özelliği ile oldukça ön plana çıkmaktadır. Bu kalıcı etkinin sağlanması elbette seans sonrasında tüketilen bol sıvı ve sağlıklı ve dengeli bir diyete geçiş ile mümkündür. Soğuk lipoliz ile yağ hücreleri tamamen yok edildiği için uygulamanın kalıcı etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.

Bazı durumlarda doktor ya da uygulamayı yapan uzman size bazı ek bölgesel incelme tedavileri de önerebilir. Bu tedaviler arasında lenf direnaj ve kavitasyon gibi uygulamalar gelmektedir. Soğuk lipoliz bölgesel incelme tedavileri ile desteklendiğinde çok daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu konuda net bir kararın verilmesi için hastanın detaylı bir muayeneden geçmesi ve soğuk lipoliz uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi gerekir.

Soğuk Lipoliz Uygulaması Kimler için Uygun?

Herhangi bir cerrahi müdahale olmaksızın etkili ve kalıcı bir çözüm sunan soğuk lipoliz uygulaması cinsiyet ayırt etmeksizin uygulanabilen bir bölgesel zayıflama yöntemidir. 18 yaşından büyük hemen herkes için uygun olan bu işlem ancak bazı hastalıkların varlığı durumunda sakıncalı olabilmektedir. Kalp ve damar rahatsızlıkları ve şeker hastalığı gibi metabolizmal hastalıklarda soğuk lipoliz yapılması tavsiye edilmemektedir. Ayrıca yine hamile olanlar ve emzirme döneminde olanlar için sakıncalı bir uygulamadır.

Soğuk lipoliz işlemi gerçekleştikten hemen 15 gün sonra etkileri ortaya çıkmaya başlayan bu uygulama ile üçüncü ayın sonunda istenen görüntüye ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla yukarıda belirtilen özel durumları olmayan herkes için oldukça etkili ve güvenli bir uygulamadır.

Soğuk lipoliz uygulamasının pek çok avantajından bahsettik. Oldukça etkili olan ve tek seansta oldukça kısa bir sürede başarıya ulaşan bu yöntem son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Siz de bölgesel yağlarınızdan kurtulmak için soğuk lipoliz yöntemini denemeyi düşünüyorsanız tercih ettiğiniz bir merkezde hemen detaylı bir kontrolden geçerek istediğiniz sonuçlara ulaşmak için gerekli planlamayı yaptırabilirsiniz. Kişiye özel olan bu planlama sonucunda da merkezden soğuk lipoliz fiyatı ile ilgili en sağlıklı bilgiyi alabileceksiniz.