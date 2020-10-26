1 tane haşlanmış yumurta kaç kalori

1 adet haşlanmış yumurtada (ort. boy) '75 kalori/kcal' vardır.

Karbonhidrat (g) : 0.34

Protein (g) : 6.22

Yağ (g) : 5

Bu besin, mükemmel bir protein kaynağıdır. Yumurtanın içerdiği protein türü, kas yapmak için gerekli olan tüm önemli amino asitlere sahiptir.

Yumurta proteininin, diğer protein türlerine göre dünyaca kabul edilen bir standart haline gelmesinin esas nedeni budur.

Yüksek protein içeriği ve bu proteinin kalitesi, haşlanmış yumurtanın harika bir vücut geliştirme besini olarak görülmesinin başlıca nedenidir. Tek bir­yumurta,­altı gram ham proteine sahiptir ve şu an sunulan en ucuz protein kaynağıdır. İçerdiği proteinin çok iyi kalitede olduğunu da göz önüne aldığınızda, yumurtanın artık neden kişilerin vücut geliştirme diyetlerinin belki de en önemli parçası olduğunu anlayabiliriz.