Rüyada eski sevgiliyi görmek, sevgilisi olanlar için ayrı, sevgilisi olmayanlar için ayrı şekilde tabir edilir. Kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı olduğu halde rüyasında eski sevgilisini gören kişinin ilişkisi bitecek demektir. Fakat hayatında kimsenin olmadığı birisinin rüyasında eski sevgilisini görmesi rüya sahibi için yeni bir birliktelik anlamına gelir. Kişinin yeni bir aşka adım atacağına delalet eder.Rüyada eski sevgiliyi görmek tek bir şekilde tabir edilmez, bazen ayrılık, bazen birliktelik anlamına gelen eski sevgili aynı zamanda hayırlı ve temiz bir izdivaç anlamına da gelmektedir. Bununla birlikte evli olan bir kadının ya da evli bir erkeğin rüyasında eski sevgilisini görmesi evlilik hayatında yaşanacak olan sorunlara, anlaşmazlıklara ve sıkıntılara işaret eder.



Rüyada Sevgiliden Mektup Almak

Rüyada sevgiliden aşk mektup almak kişinin en çok istediği dileğinin gerçekleşmesi ve büyük bir saadet yaşaması anlamına gelir. Rüyada sevgiliye aşk mektubu yazmak da sevince, ferahlığa ve huzur bulmaya işaret eder.



Rüyada Eski Sevgiliyle Gezmek

Rüyada eski sevgiliyle gezdiğini görmek mutlu ve güzel günlere işaret eder. Rüya sahibi tüm isteklerine kavuşacak demektir.



Rüyada Eski Sevgiliyle Kavga Etmek

Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek rüyanın tam tersine güzel bir izdivaca işaret eder. Rüyasında eski sevgilisiyle kavga ettiğini gören kişi güzel bir evlilik yapacak demektir.



Rüyada Sevgiliyi Görmek

Rüyada sevgili görmek her zaman güzeldir ve yaşanacak güzel haberlere ve mutlu gelişmelere işaret eder. Gerek mutlu ve sevinçli haberler gerekse yaşanacak güzel günler anlamına gelir. Sevgiliyi suratsız ve sevimsiz görmek yaşanacak tatsızlıklara işaret eder.



Rüyada Eski Sevdiği Kızı Görmek

Rüyada eski sevdiği kızı gören kişi üzerindeki ağır maddi sorumluluk nedeni ile bir süre daha sıkıntı çekecek demektir.



Rüyada Eski Sevgili İle Konuşmak

Rüyayı gören kişinin, birçok sıkıntı yaşadıktan ve birçok insanla uğraştıktan sonra hayırlı bir karar vereceğine, bu sayede kendisine olan güvenin artacağına, sorunlarını teker teker aşacağına, hayırlı bir kısmetle tanışacağına, ardından bu kişiye açılacağına ve birlikte çok güzel bir ilişkiye yelken açacaklarına yorumlanır. Rüyada eski sevgili ile konuşmak ve tartışmak, güzel başlayan bir arkadaşlığın araya girecek maddiyat yüzünden sıkıntıya düşeceğine, yeni bir işte tartışma yaşanacağına ve eldeki zenginliğin bir kısmının bir yalancı yüzünden kaybedileceğine işarettir.



Rüyada Eski Sevgili İle Gülmek

Çıkarları için dostlarına sırtını çeviren bir kişi ile muhatap olunacağına, bu kişi yüzünden büyük bir sorunun ortasına düşüleceğine, ardından uzun süreli maddi sıkıntıya girileceğine ve bu yüzden insanlara olan güvenin sarsılacağına tabir edilir. Rüyada eski sevgili ile gülmek ve üzülmek, sorunların bir anda patlak vereceğine, zararsız görünen bir olayın birçok problem doğuracağına, istenmeyen bir işte çalışmak zorunda kalınacağına ve sinirli ve aksi bir kişinin emrinde çalışılacağına delalettir.



Rüyada Eski Sevgili Barışmak

Rüya sahibinin, moralini yerine getirecek ve birçok sorununu alıp götürecek bir işe soyunacağına, bu işten kazanacağı para sayesinde hayallerindeki eve kavuşacağına, birçok insanın “olmaz” ya da “zor yapılır” dediği bir projeyi gerçeğe dönüştüreceğine ve geçmişte yaşadığı bir kalpkırıklığını gidereceğine alamettir. Rüyada eski sevgili barışmak ve sarılmak, yapılan hataların telafi edileceği, ne olursa olsun dikkatli davranıp tekrarlanmamasının sağlanacağı, zorlu bir kişinin yelkenlerini suya indirmesi için çalışılacağı, hayırlı bir karar verileceği, bu karar doğrultusunda zahmetli bir yolun kolayca aşılıp hedefe varılacağı anlamına gelir.



Rüyada Eski Sevgili İle Tartışmak

Sevgi dolu bir yuva demektir. Aile bireylerinden iş dolayısıyla kısa bir süre de olsa uzak kalınacağına, bu dönem içerisinde yokluklarının çok hissedileceğine, bu yüzden dönünce hepsiyle ayrı ayrı hasret giderileceğine ve bir daha uzak kalmamak çin elden ne geliyorsa yapılacağına işarettir. Rüyada eski sevgili ile tartışmak ve kavga etmek, olmaması gereken deyim yerindeyse talihsiz bir durumla karşı karşıya kalmaya, ağır geçecek bulaşıcı bir hastalıkla uğraşmaya, uykusuz kalmaya, beslenmeyle ilgili olarak yaşanan sıkıntının daha da ilerlemesine ve bir uzmanla görüşmek zorunda kalmaya rivayet edilir.



Rüyada Eski Sevgili Tarafından Terk Edilmek

İki şekilde yorumlanır. Eğer rüya sahibinin, sevgilisi varsa aralarında yaşanmış olan bir tatsızlığın ortadan kalkacağına, yapılan hataların telafi edileceğine, işlerinin açılacağına, evlilik yolunda yeni bir adım atacaklarına ve daha önce bitirilmiş bir çalışma sayesinde kazanç elde edeceklerine yorulur. Eğer sevgilisi yoksa yeni bir aşka yelken açıp mutluluğu yakınındaki bir kişi ile yakalayacağına alamettir. Rüyada eski sevgili tarafından sebepsiz terk edilmek, verilen emeklerin boşa gideceği bir sorunla baş etmek için yardım istenen bir kişiden destek alınamayacağına ve bu yüzden bu kişi ile olan bağların koparılacağına yorumlanır.



Rüyada Eski Sevgili İle Sohbet Etmek

Yeni bir başlangıç yapmaya, daha önce gidilmiş ya da denenmiş yollardan geçmeyip kendi yolunu açmaya, farklı işlere ve büyük başarılara imza atmaya, verilen şansları iyi bir şekilde değerlendirmeye, zorluklarla geçen ve çok zarar ettirecek bir durumdan kurtulmaya ve bu konuda yardımcı olan bir kişiye teşekkür etmeye işarettir. Rüyada eski sevgili ile sohbet edip çay içmek, huzur dolu bir ortama girileceğine, bu ortamda karşılaşılacak bir kişi ile bazı konularda sohbet edileceğine, birçok ortak nokta olduğunun farkedileceğine ve ardından hayırlı bir şekilde bitecek bir birlikteliğe başlanacağına delalettir.



Rüyada Eski Sevgili İle Öpüşmek

Kişinin, kendisini sevdiği kişiler karşısında zor duruma sokacak bir olayın ortasında bulacağı, bu olayın ardından vicdanen rahatsız olacağı, bu durumu düzeltmek ve yanlış anlamalara mahal vermemek için sözü geçen bazı kişilerden mesela; mahalle abilerinden yardım isteyeceği ve ancak bu sayede içinde günden güne büyüyen vicdan azabından kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada eski sevgili ile öpüşürken yakalanmak, birçok konuda büyük sorunlar doğuracak, rakiplerin sevinmesine dostların üzülmesine sebep olacak ve aile içinde bazı tartışmaların yaşanması gibi sonuçlar doğuracak bir işe girileceğine delalettir.



Rüyada Eski Sevgili İle Sevişmek

Rüyayı gören kişinin, çok sevdiği ve uzun zamandan beri içten içe aşk beslediği bir kişiye açılacağına, bu sayede kendisini ferahlamış hissedeceğine, ardından başarılı bir çalışma hayatına atılacağına, günden gün artacak güveni sayesinde her zamankinden daha iyi bir maddi kaynağa ve daha büyük bir sosyal çevreye sahip olacağına işarettir. Rüyada eski sevgili ile sevişmek, ayakları yere basan ve büyük bir anlayışa sahip olan bir kişi ile tanışılacağına, ardından bu kişinin yardımıyla çalışma hayatına adım atılacağına ve çok büyük bir mevkiye terfi alınacağına yorulur.



Rüyada Eski Sevgili İle Evlenmek

Kişi, içinde ukde kalmış şeylerden ve kendisini rahatsız eden sıkıntılardan kurtulup rahat bir nefes alacak, işlerinde başarılı bir döneme girecek, planladığı şeyleri yoluna çıkacak bazı engellemelere rağmen gerçekleştirecek, gelen bütün fırsatları en iyi şekilde kullanacak ve huzursuzluk yaratan bir durumu ortadan kaldıracak demektir. Rüyada eski sevgili ile isteksizce evlenmek, yapılan çalışmaların büyük bir sıkıntının kapısını açacağına, bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalınacağına, bir sağlık sorunu yüzünden uzun süre kendisini toparlayamayacağına, istediği projeleri yapamayacağına, haksızlıklarla uğraşacağına ve dertlerinden bir türlü kurtulamayacağına alamet eder.



Rüyada Eski Sevgili İle Arkadaş Olmak

Büyük çabalar sonucu bir türlü yapılamayan bir çalışmanın tanışılan bazı kişiler sayesinde gerçekleştirileceğine, haksızlıkların ortadan kalkacağına, karanlıkların aydınlanacağına, zor durumların kısa zamanda ortadan kalkacağına, yaşanan bir tatsızlığın çözüme ulaşacağına ve rahat bir nefes alınacağına yorumlanır. Rüyada eski sevgili ile arkadaş olmak ve birlikte çalışmak, sorunlu geçen bir dönemin kapanacağı, yalancı bir kişinin işlere engel olmaya çalıştığı bir işin gerçekleştirileceği ve hayırlı bir iş kapısının açılacağı anlamına gelir.



Rüyada Eski Sevgili Hakkında Haber Almak

Güzel bir haneye sahip olacağına, sorunlu bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, mevki makam sahibi olunacağına, bol kazanç elde edileceğine, kardeşlerle büyük bir işe girileceğine, hayırlı bir kısmetle tanışılacağına, işlerin açılacağına ve rahat bir nefes alınacağına yorumlanır. Rüyada eski sevgili hakkında kötü haber almak, aile hayatında ve iş hayatında sıkıntılı durumlarla ve üzücü olaylarla karşı karşıya kalınacağı ve sağlığı bozulacağı şeklinde yorulur.



Rüyada Eski Sevgili Görmenin Psikolojik Yorumu

Birey üzerinde iz bırakmış bir olayın göstergesidir ve eski sevgili, bilinçaltına ya iyi ya da bunun tam aksine kötü anıları yansıtır. Her durumda da bireyin kalbine ve beynine kazınmış, ne kadar zaman geçerse geçsin yine de içinde söküp atamadığı ve unutmak istedikçe hatırladığı yaşanmışlıklar olduğu anlamına gelir. Şüphesiz geçmişi ifade eden bir rüyadır. Bazen bireyin unuttuğunu düşündüğü ve gerçekten de hiç aklına bile getirmediği ama iyi ama kötü bir hatıranın zamansız şekilde rüyalarına girmesinin nedeni aslında kendisi farkında olmasa da yine de geçmişte kalmış bu hatıranın psikolojik olarak kendisi üzerinde etkilerinin sürdüğünü ifade eder.