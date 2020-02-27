Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne Görevlendirme

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA’nın 24.02.2020 tarihinde, İl Müdürlüğü görevinden alınarak Kırşehir Çalışma ve Kurumu İl Müdürlüğüne Araştırmacı olarak atanmasının ardından Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne, Şube Müdürlüğü görevini yürüten Şinasi İNANICI, Bakanlık Oluru ile İl Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Vekalet haberini aldıktan sonra tüm personelle bir araya gelen İNANICI, “İdarecilik sonuçta bir bayrak yarışıdır, rekabet kültüründen ziyade bir ekip anlayışı içerisinde faaliyetlerimizi yürütmek temel hareket noktamızı oluşturacaktır. Allah’ın izni ile görevde kaldığım sürece, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çabalayacağız” dedi. Ayrıca İNANICI, kurum personeline, Kurumsal ve şahsi tüm sıkıntılarda personelin yanında olacağını ve konuşarak hallolmayacak hiçbir sorunun bulunmadığını söyledi.