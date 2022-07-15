15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir Programını

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi kahraman milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün, milletin demokrasisine sahip çıkması şuuru ile yine milletçe engellendiğinden hareket ederek, bu şuurun canlı tutulması amacıyla Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ve himayeleriyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenecektir.

il merkezimizde yapılacak etkinliklerde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi ve bu etkinliklerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kutlama programı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

1- 01-14 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN HATİM OKUMA

Tüm Cami Görevlileri ve Cami Cemaati katılacaktır. Kur'an Kursu Öğretici ve Öğrencileri katılacaktır. İl Müftülüğü tarafından organize edilecektir.

2- 06 TEMMUZ VOLEYBOL MÜSEBAKALARI

Yer: Damat İbrahim Paşa Stadyumu Tarih: 06.07.2022 Saat: 18.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

3- 07 TEMMUZ BASKETBOL MÜSABAKALARI

Yer: Damat İbrahim Paşa Stadyumu Tarih: 07.07.2022 Saat: 18.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

4- 08 TEMMUZ BİSİKLET TURU

Yer: Uçhisar Spor Kompleksi Tarih: 08.07.2022 Saat: 18.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

5- 11-15 TEMMUZ HAFTASI CAMİLERDE VAAZ VE SOHBET

Camilerde Vaaz ve Sohbet (İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcıları ve Vaizler katılacaktır.) Sosyal Medya Üzerinden Vaaz ve Sohbet (İl Vaizleri Sosyal Medya Platformları) Yerel Medya Radyo Programı İl Müftü Yrd. Ahmet ÖZVARİNLİ, İl Müftü Yrd. Selami KURT, ADRB Vaiz Asuman TURGUT, Vaiz Hatice BAHACAN katılacaktır. İl Müftülüğü tarafından organize edilecektir.

6- 15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNİN ZİYARETİ

Yer: Niğde/Bor Tarih: 13.07.2022 Saat: Gün boyu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. (Gönüllü gençlerden ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce görevlendirilen yeteri kadar personel)

7- 13 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE İRADENİN YANSIMASI 15 TEMMUZ ADLI KONFERANS

Yer: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Tarih: 13.07.2022 Saat: 14.00 Konuşmacı: Doç. Dr. Hasan YAVUZER Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından organize edilecektir.

8- 13-16 TEMMUZ RESİM SERGİSİ

Yer: Nevşehir Gençlik Merkezi Tarih: 13-16.07.2022 Saat: 10.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

9- SOSYAL MEDYA ŞİİR KOLAJI

Yer: Sosyal Medya Platformları Tarih:14-15.07.2022 Saat: 10.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

10- 15 TEMMUZ KONULU RESİM SERGİSİ

Yer: Kapadokya Forum Alışveriş Merkezi Tarih: 14.07.2022 Saat: 10.00 Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi Tarafından 15 Resimde 15 Temmuz konulu resim düzenlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

sergisi

11-ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Yer: 01.06.2022-15.06.2022 tarihleri arasında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

12- ŞEHİT KABİRLERİNİ ZİYARET

Yer: Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlığı Tarih: 15.07.2022 Saat: 10.00 Taşlıbel Mezarlığı ardından kaldırım Mezarlığı (Vali, Belediye Başkanı, İl Protokolü, Şehit ve Gazi Ailelerimizin katılımıyla ziyaret edilecektir.) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Vatan Şehitleri ve Malulleri Derneği Başkanlığınca organize edilecektir.

13- 15 TEMMUZ GAZİ VE SEHİTLERİMİZİN RUHUNA İTHAFEN KUR'ANI KERİM VE MEVLİD-SERİF

PROGRAMI Yer: Camii KEBİR (Kurşunlu) Cami Tarih: 15.07.2022 Saat: 12.30-13.30 Katılımcılar: İmam-Hatip ve M. Kayyımlar/Mevlidi Şerif, Vaaz ve Sohbeti İl Müftü Yrd., Dua İl Müftüsü tarafından yapılacaktır. İl Müftülüğü tarafından organize edilecektir.

14- 15 TEMMUZ AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİSİ

Yer: 3 Nolu Çim Saha Tarih: 15.07.2022 Saat: 18.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

15- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI

Yer: Nevşehir TUİK Bölge Müdürlüğü Yanı Tarih:15.07.2022 Saat: 20.30'da başlayacaktır.

Toplanma , gelen misafirlerin yerlerine alınması, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması, Kuran'ı Kerim Tilaveti, (10 dakika) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Canlı Konuşması (Canlı bağlantı program arasında değişiklik gösterebilir.) Açılış Konuşmaları, (25 dakika) Sancak Teslimi (5 dakika) İlahi-Ezgi Dinletileri (Sanatçı Abdurrahman ÖNÜL) (50 Dakika) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın sesinden “Biz Kısık Sesleriz" isimli şiiri, Kahramanlık Türküleri Dinletileri (Sanatçı Ali KINIK) (1 Saat 10 Dakika) Sala Okunması (4 dakika) İl Müftüsünün Duası (4 dakika) Program: Nevşehir Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. Sunucu: Öğretmen Hasan Hüseyin DENİZ

16- 15 TEMMUZ SANCAK KOŞUSU

Yer: Başlangıç: Anadolu İmam Hatip Lisesi Önünden başlayıp - Anma Programı yerine (TUİK Yanı) Varış: Tarih:15.07.2022 Saat: 22.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

17-SALA OKUNMASI VE DUA EDİLMESİ

Yer: Tüm Camiler Tarih: 15 Temmuz 2022 Cuma gününü 16 Temmuz 2022 Cumartesi gününe bağlayan gece Saat: 00.13 İl Müftülüğü tarafından organize edilecektir.

18-16 TEMMUZ 2022 VADİ YÜRÜYÜŞÜ

Yer: Güvercinlik Vadisi Tarih: 16.07.2022 Saat: 08.00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezini kullanan göreyli gençlerden oluşan 50 kişilik grup tarafından gerçekleştirilecektir.

19- 15 TEMMUZ GAZİLERİNİ ZİYARET

Yer: İlimizde bulunan 15 Temmuz Gazilerinin Evleri Tarih:15.07.2022 Saat: 14.00 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.