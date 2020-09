Üzüm üreticisi çiftçiye sahip çıkılmalı

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Korkmaz, ""Ürgüp ve civar köylerimizde yaklaşık 60 bin dekar oranı üzerinden geçmiş yıllar baz alındığında 42 bin tona yakın gerek sofralık gerekse sirkelik üzüm üretimi yapan çiftçimiz durumdan memnun değil. Maalesef süt ve patateste olduğu gibi ürün fiyatları üreticiyi memnun etmemiştir. Covit19 salgınına rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçimizin yüzü gülmedi. Özellikle taban ve tavan fiyat açıklayan Tekel fabrikalarının özelleştirilmesiyle üzüm fiyatları taban yapmış durumdadır. Bir bardak sudan oluşan çay 1,50 tl ye satılır olmuşken vitamin deposu 1 kğ ve bin bir emeklerle üretilen üzümün 1,15 tl ye satılıyor olması çiftçinin üretim şevkini her geçen gün kırmaktadır. Halbu ki vücudumuzun direncini arttıran siyah üzümü, pekmezini tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebiliriz. Taze dalından koparılarak yenen güneşde doğal olarak kurutulan, kan yapıcı özelliğinin yanı sıra enerji deposu olan üzüm karaciğerin en iyi dostu ve eklem ağrılarının giderilmesinde faydalı ve daha sayamadığımız bir çok özelliği vardır. Geçmiş zamanlarda büyüklerimiz kuru üzümü ceplerinden, pekmezi sofralarından eksik etmezdi. Ekilen, görülen tarım arazimiz gün geçtikçe daralıyor, bu daralma neticesinde üretim düşeceği için ürünler tüketiciye daha pahalıya sunulacaktır. Çiftçimiz maliyetlerin altında üzülerek ifade etmek istiyorum ki eziliyor. Şuan yaptığımız araştırmada sirkelik / ısgarta tabiri ile alınan siyah üzüm alım yerine götürmek kaydı ile kğ’mı 1,15 tl den alıcı buluyor. Sofralık siyah üzüm ise Kayseri haline çiftçi tarafından teslim edilmek şartı ile 2,30 tl den alıcı buluyor maalesef fiyatlar çok düşük çiftçimizden 2,30 tl ye alınan sofralık siyah üzüm tezgahlarda 5 - 5,50 tl ye satılıyor. Parmak türü üzüm ise köylerimizde 3,00 Tl den alınırken Kayseri haline çiftçi teslimi kğ fiyatı 3,50 tl den alıcı buluyor, fakat tezgahlarda parmak üzüm 6-7 tl den satılıyor. Ürünü üreten çiftçimiz; bağını sürüyor, çapalıyor, gübreliyor, küllemeye karşı kükürtlüyor, nakliyesini yapıyor, meyve hastalıklarına karşı zirai tarım ilaçları ile ilaçlıyor, 7-8 ay uzun emekler veriyor. Bu arada oluşan don, dolu gibi doğal afetlere maruz kalıyor. Yeri geliyor onca emek bir çırpıda heba oluyor. Çiftçimize destek vermek, üretmek zorundayız günün şartlarının ne getireceğini bilemiyoruz önümüzde bir salgın var hiç birimizin plana dahil etmediği ama her kesimi etkileyen bir Covit19 salgını ile karşı karşıyayız bu süreç gıda stokumuzun nedenli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dileğimiz her ürün hak ettiği değeri bulmalı, umarız üretim durmaz, çiftçilerimiz mağdur olmaz, halkımız yaşam kaynağımız olan yiyecek sebze, meyve ve gıda bulmakta zorlanmaz" dedi.