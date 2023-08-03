Borsalar İstanbul Saat Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor?

Yatırımcıların nitelikli piyasa araçlarıyla alım-satım yapmasını sağlayan Borsa İstanbul (BIST), hafta içi her gün belirli saatler aralığında faaliyetlerini sürdürür. Bu sermaye piyasası kurumunda işlem yapmak isteyen yatırımcılar için borsanın saat kaçta açıldığı ve kapandığı da oldukça önem arz eder. BIST çalışma saatlerini açılış, kapanış ve sürekli seans olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayırmak mümkündür. Borsada emir saatlerini de içeren açılış seansı, 09.40’ta başlar. Bu seansı takip eden aşamalar ise şöyledir:

09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama

09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem

10.00 – 18.00: Sürekli İşlem

Borsa, 10.00 ila 18.00 saatleri arasında sürekli işlem yöntemiyle seansa devam eder. Kapanış ziliyle birlikte bu seans sona erdiğinde 18.01’e kadar tek fiyatIı marj yayınlanır.

Ardından 18.05’e kadar yeni emirler toplanır ve daha önce iletilmiş olanlar isteğe bağlı olarak değiştirilir ya da iptal edilir. 18.08 ila 18.10 arasında da kapanış fiyatından son işlemler gerçekleştirilir. Farklı ülkelerde de bahsi geçen borsa seans saatlerine rastlamak mümkündür.