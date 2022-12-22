Mobilden Akbanklı olanlar nakit ihtiyaçları için toplam 20.000TL’ye kadar %0 faiz’den yararlanıyor! 6 ay vadeli Taksitli Avans ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisini 10.000TL’ye kadar %0 faizli kullanmak için hemen mobilden Akbanklı ol!

%0 Faizli 10.000 TL İhtiyaç Kredisi

Kampanya Koşulları

Kampanyadan 20 Aralık 2022 – 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir. Kredi başvurusu Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

Mobilden Akbanklı olan yeni müşterilerimiz, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir.

Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya geldikten sonra 10 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

Söz konusu kredi talepleri Akbank tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube’lerimiz aracılığı ile kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 10.000 TL, maksimum vade ise 12 aydır.

Mobilden Akbanklı olanlar nakit ihtiyaçları için toplam 20.000TL’ye kadar %0 faiz’den yararlanıyor!

%0 Faizli 10.000 TL Taksitli Avans

6 ay vadeli Taksitli Avans ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisini 10.000TL’ye kadar %0 faizli kullanmak için hemen mobilden Akbanklı ol!