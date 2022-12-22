Mobilden Akbanklı olanlar nakit ihtiyaçları için toplam 20.000TL’ye kadar %0 faiz’den yararlanıyor! 6 ay vadeli Taksitli Avans ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisini 10.000TL’ye kadar %0 faizli kullanmak için hemen mobilden Akbanklı ol!
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%0 Faizli 10.000 TL İhtiyaç Kredisi
Kampanya Koşulları
- Kampanyadan 20 Aralık 2022 – 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.
- Kredi başvurusu Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.
- Mobilden Akbanklı olan yeni müşterilerimiz, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir.
- Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya geldikten sonra 10 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.
- Söz konusu kredi talepleri Akbank tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır.
- Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube’lerimiz aracılığı ile kullanılabilir.
- Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 10.000 TL, maksimum vade ise 12 aydır.
Mobilden Akbanklı olanlar nakit ihtiyaçları için toplam 20.000TL’ye kadar %0 faiz’den yararlanıyor!
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%0 Faizli 10.000 TL Taksitli Avans
6 ay vadeli Taksitli Avans ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisini 10.000TL’ye kadar %0 faizli kullanmak için hemen mobilden Akbanklı ol!