Salaş: 'İş’e Devam Desteği' Başvuruları Başladı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 'İş’e Devam Desteği' başvurularının "bugün itibarı ile" başladığını söyledi.
Borsa Başkanı Salaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımız da harekete geçti. Tüm sektörlerimiz ve firmalarımızın tamamı için yıllık cirolarına göre 'İş’e Devam Desteği' başlatılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları tarafından başvurular, bugünden itibaren kabul edilecek" dedi.
Başkan Salaş, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımız da harekete geçti. Tüm sektörlerimiz ve firmalarımızın tamamı için yıllık cirolarına göre İş’e Devam Desteği başlatılıyor. Oda ve Borsalarımızın kurucu ortağı olduğu KGF kefaleti ile "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ" 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları tarafından başvurular, bugünden itibaren kabul edilecek.
Alınan tedbirlerin çalışma hayatının tüm tarafları açısından önemli olduğunu ifade eden Salaş, “Koronavirüs konusunda Ekonomik anlamda atılan bu adımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve ilgili Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.