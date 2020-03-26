Salaş: 'İş’e Devam Desteği' Başvuruları Başladı

Borsa Başkanı Salaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımız da harekete geçti. Tüm sektörlerimiz ve firmalarımızın tamamı için yıllık cirolarına göre 'İş’e Devam Desteği' başlatılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları tarafından başvurular, bugünden itibaren kabul edilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirlerinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, “Elbirliğiyle, bugünleri de hep birlikte geride bırakacağız.” dedi.

Başkan Salaş, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımız da harekete geçti. Tüm sektörlerimiz ve firmalarımızın tamamı için yıllık cirolarına göre İş’e Devam Desteği başlatılıyor. Oda ve Borsalarımızın kurucu ortağı olduğu KGF kefaleti ile "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ" 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları tarafından başvurular, bugünden itibaren kabul edilecek.

Alınan tedbirlerin çalışma hayatının tüm tarafları açısından önemli olduğunu ifade eden Salaş, “Koronavirüs konusunda Ekonomik anlamda atılan bu adımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve ilgili Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.