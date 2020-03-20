Pınarbaşı; “Esnaf ve sanatkarlarımız adına hükümetimizden taleplerimiz var”

NEVŞEHİR(MHA) Korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin ve ardından açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketinin son derece olumlu yansıdığını ifade eden Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, “Öncelikle devletimizin Korona Virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri ve ardından açıklanan ekonomik istikrar paketini son derece olumlu bulduğumuzu belirtiyor, teşekkür ediyoruz.

Ekonomik istikrar paketine ilave taleplerimizi şöyle sıralayabiliriz;

Esnaf ve Sanatkarlarımızın kredi kooperatiflerinden almış olduğu gibi devlet, özel banka, kredi finans kuruluşlarından almış olduğu kredilerin de 3 ay faizsiz olarak ertelenmesini,

Esnaf ve sanatkarımızın elektrik, su, doğalgaz, SGK, Bağ-Kur ve Vergi MTV ödemelerinin üç ay süreyle faizsiz ertelenmesine ve ileriki dönem de ödemelerle çakışmaması için ödemelerde kolaylık sağlanmasını,

Tedbiren geçici olarak kapatılmasına karar verilen esnaf ve sanatkarlarımızın işyerlerinin kirasının geri ödemesiz yapılmasını,

Tedbiren geçici olarak kapatılmasına karar verilen ve iş yapamaz hale gelen servis taşımacılığı yapan, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımıza süreç boyunca faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanlarının tanınmasını,

Sigorta pirimi ödemelerinde mücbir sebep devam ettiği sürece işveren hissesinin yaşanan kriz döneminde kaldırılması veya daha düşük oranda tutulmasının sağlanmasını,

İş-Kur desteği ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin personel istihdamına destek ve teşviklerinin artırılmasını,

Esnaf ve Sanatkarlar kredi kooperatifinden kredi kullanan esnaf ve sanatkarımızın geçmiş dönem borçlarının faizlerinin silinmesi ve Mart ayı ödemelerinin de kapsama alınmasını,

Esnaf ve Sanatkarlarımızın bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılarak ötelenmesini,

Prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımız ile ailelerinin ilaç alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını,

Cezalı duruma düşmüş esnaf ve sanatkarlarımıza genel sicil affı çıkarılmasını,

Açıklanan paket içerisinde olmayan ancak lokomotif görevi yapan mobilya, ayakkabı ve metal işlerinin de paket kapsamına alınmasını,

Tedbiren geçici olarak kapatılmasına karar verilen veya iş yapamaz hale gelen esnaf ve sanatkarlarımızın yanlarında çalıştırdıkları elemanlarının maaşlarının kısa çalışma ödeneğinden karşılanmasını,

Mart ayı içerisinde verilmesi gereken KDV, Muhtasar ve diğer beyannamelerin bildirim sürelerinin ve kapsam dahilinde bulunmayan esnaf ve sanatkarlarımızın kapsam içerisine alınarak ödemelerin ertelenmesinin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.