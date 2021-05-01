Son Dakika
Kapadokya’ya uçakla gelmek serbest, balon ile uçmak yasak
Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanmayla birlikte Nevşehir Valiliği tarafından balon uçuşları iptal edildi. Bölgede balon uçuşlarının iptal edilmesinin ardından bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistlerde otel rezervasyonlarını iptal ettirmeye başladı.
Ekonomi 01.05.2021, 12:34
Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanmayla birlikte Nevşehir Valiliği tarafından balon uçuşları iptal edildi. Bölgede balon uçuşlarının iptal edilmesinin ardından bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistlerde otel rezervasyonlarını iptal ettirmeye başladı.
KAPTİD Başkanı Ölmez: “Antalya denizsiz, Kapadokya balonsuz olmaz”Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez’de açıklamasında nasıl ki Antalya denizsiz olmaz ise Kapadokya’da balonsuz olmaz dedi. Ölmez, “Maalesef balonlarla beraber iptaller gelmeye başladı. Aldığımız bilgilere göre Kapadokya’daki küçük otellerde ciddi iptaller yaşanıyor. Nevşehir Valisinin almış olduğu kararla beraber balon uçuşları iptal edildi. Aslında biz Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlıydık. Fakat yerel yönetim balon uçuşlarına maalesef izin vermedi. Balon turlarının uçuşlarına izin verilmemesinin ardından otellerde ciddi iptaller başladı. Çünkü Kapadokya balonsuz olmuyor. Antalya denizsiz olmuyorsa Kapadokya da balonsuz olmaz” şeklinde konuştu.