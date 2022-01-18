İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

Yeni mevduat sistemi çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile ilgili önemli soruları yanıtladı.

SORU 1: KUR KORUMALI HESABI (KKH) KİMLER AÇABİLİR?

Cevap: Hesap sahibinin “yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması” gerekmektedir.

SORU 2: HESAP AÇILIŞLARINDA DİKKATE ALINACAK KUR NE ZAMAN İLAN EDİLECEKTİR? KKH KAPSAMINDA YARARLANICILARA FAİZE EK OLARAK YAPILACAK ÖDEMELERİN NASIL YAPILACAĞININ AÇIKLANMASI TALEP EDİLMEKTEDİR.

Cevap: Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.

SORU 3: BANKALARA SAAT 11:00’DEN ÖNCE KKH HESABI AÇMAK İSTEYEN MÜŞTERİLER İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR?

Cevap: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de ilan edeceği USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir.

SORU 4: YARARLANICI, BİRDEN FAZLA BANKADA KKH KAPSAMINDA HESAP AÇABİLİR Mİ? BİRDEN FAZLA HESAP AÇABİLİRSE FARKLI VADELERDE, TUTARLARDA VE PARA BİRİMLERİNDE MEVDUAT YATIRABİLİR Mİ? AÇTIĞI HESABI VADESİNDEN ÖNCE KAPATIRSA TEKRARDAN KKH KAPSAMINDA HESAP AÇABİLİR Mİ?

Cevap: Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. KKH’nin; farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY) de olabilecektir.

SORU 5: MÜŞTEREK HESAP AÇILIP/AÇILMAMASI DURUMU VE AÇILMASI DURUMUNDA UYGULANACAK KRİTERLER NELERDİR?

Cevap: Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; kur korumalı hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülmektedir.

SORU 6: 3 AY, 6 AY, 9 AY VE 1 YIL OLARAK BELİRLENEN VADELERİNİN BU VADEYE TEKABÜL EDECEK ŞEKİLDE KIRIK VADE OLARAK BELİRLENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Cevap: Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi öngörülmektedir. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmemektedir.

SORU 7: YARARLANICI, AÇTIĞI HESABI VADESİNDEN ÖNCE KAPATIRSA AYNI KİŞİYE YENİDEN HESAP AÇILABİLİR Mİ?

Cevap: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmaması öngörülmektedir.

SORU 8: SÖZ KONUSU İŞLEMLERE YÖNELİK ÖRNEK SENARYOLARIN DA PAYLAŞILMASININ FAYDALI OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Cevap: Döviz kuru 10 TL, KKH faizi yıllık %14 ve 100 TL tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik öngörülen senaryolar aşağıdaki gibidir; 1.Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır. 2. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır. 3. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır. 4. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz + kur farkı olarak 120 TL alacaktır. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 TL tutarındaki fark TCMB tarafından bankaya ödenecektir.

SORU 9: KUR KORUMALI HESABA, BANKA TARAFINDAN İŞLETİLECEK FAİZ ORANINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SINIRLAMA VAR MIDIR?

Cevap: Bankaların, Kur Korumalı Hesaplara uygulayacağı faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu esaslar Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.

SORU 10: KUR KORUMALI HESAPLARIN AÇILABİLECEĞİ BELİRLİ BİR TARİH ARALIĞI VAR MIDIR?

Cevap: Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir.