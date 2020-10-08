Başkan Salaş’dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Desteği Çağrısı

Korona virüs salgını sebebiyle hiçbir öğrencinin eğitim imkânından uzak kalmaması gerektiğini kaydeden Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan tablet kampanyasına, Nevşehir Ticaret Borsası olarak destek vereceklerini açıkladı.



Başkan İbrahim Salaş Açıklamasında;

Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgını sebebiyle okullarda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bu süreçte 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, uzaktan eğitim sistemiyle başladı.

maddî imkânsızlıklar sebebiyle evinde bilgisayarı ya da tableti olmayan öğrenciler, EBA’ya erişmekte büyük zorluk yaşıyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan Nevşehir Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan tablet kampanyasına destek veriyor.

Milyonlarca öğrencimiz salgın nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalırken, böylesi bir dönemde öğrencilerimizin, en temel hakkı olan eğitimlerinin devam etmesi için Salgın sürecinde evinde bilgisayar ve tablet bulunmayan öğrencilere destekte bulunulmasının önemini belirtti.

Başkan İbrahim Salaş; Geleceğimiz olan gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bu sebeple, çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan tablet desteği kampanyasına tablet yardımında bulunmak isteyen Değerli Üyelerimizi, İş İnsanlarımızı ve hayırsever vatandaşlarımızı,uygun fiyata daha fazla öğrenciye ulaşmamızda faydası olacak toplu satın almanın vermiş olduğu fiyat avantajından yararlanmak için Nevşehir Ticaret Borsasının 0384 212 81 03 nolu telefondan irtibata geçmelerini istedi.