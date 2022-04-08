Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen karar gereğince 15 tatil gibi artık ikinci dönem de 1 haftalık tatil yapılıyor.

Gözden kaçırmayın 2022 AÖF Kayıt Yenileme Başladı mı?

Öğrencilerin dört gözle beklediği 2022 nisan ara tatili ne zaman araması şimdiden başladı bile. Tüm ayrıntılar haber50 eğitim haberleri kategorisinde sizleri bekliyor.

OKULLARDA ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin dört gözle beklediği 2022 nisan ara tatili Okullarda ikinci dönem ara tatili 11 Nisan 2022 ve 15 Nisan 2022 arasında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem ara tatil tarihini açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veli ara tatil ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı.

İşte 2021-2022 Eğitim yılının 2. Dönem ara tatil tarihi...

Öğrencilerin dört gözle beklediği 2022 nisan ara tatili ne zaman araması şimdiden başladı bile. Tüm ayrıntılar haber50 eğitim haberleri kategorisinde sizleri bekliyor.