1-30 Nisan 2022 tarihine kadar www.casper.com.tr web sitesinde Paraf POS’undan yapılacak 100 TL ve üzeri 3 ve 6 taksitli işlemlerde geçerlidir.

Casper’da 12 aya varan taksit!

1-30 Nisan 2022 tarihine kadar www.casper.com.tr web sitesinde Paraf POS’undan yapılacak 100 TL ve üzeri 3 ve 6 taksitli işlemlerde geçerlidir.

Kampanya kapsamında 3 taksitli işlemlere +3, 6 taksitli işlemler +6 taksit otomatik eklenecektir.

Kampanya artı taksit eklenmiş hali ile en fazla 12 taksitle sınırlıdır.

Gözden kaçırmayın Online Otobüs Bileti Nasıl Alınır?

Paraf, Parafly, Parafree, Paraf Kobi, Paraf Eczacı, Paraf Esnaf, Paraf Business, sanal ve ek kart sahipleri kampanyadan faydalanabilecektir.

Halkcardlar kampanyaya dahil değildir.

ParafPara kullanarak yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.