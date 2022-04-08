Turuncu Ekstra Kart'ınızla 300 TL ve üzeri alışveriş yapın 30 TL indirim kazanın. ING Banka Kartı ile Trendyol’da yapılacak 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 30 TL indirim
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Trendyol’da ING’lilere 30 TL indirim fırsatı
11 - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında ING Turuncu Ekstra Kart'ınız ile Trendyol’da 300 TL ve üzeri yapacağınız ilk alışverişinize 30 TL indirim kazanın.
Kampanya Koşulları
- Kampanya kapsamında, 11 -30 Nisan 2022 tarihleri arasında ING Banka Kartı ile Trendyol’da yapılacak 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 30 TL indirim sunulmaktadır.
- Kampanyaya sadece ING Banka Kartları dahildir, kredi kartları dahil değildir.
- Kampanyadan bir müşteri bir kez faydalanabilir ve en fazla 30 TL indirim kazanabilir.
- Kampanya ilk 5.000 kullanım ile sınırlı olup, bu kullanım adedine ulaşıldığında kampanya sona erecektir.
- Siparişin iptal edilmesi durumunda, uygulanan indirim de iptal edilir ve yeni verilecek siparişte indirimden faydalanılamaz.
- Kampanya farklı promosyonlarla birleştirilemez.
- Altın, cep telefonu ve dijital kodlar kampanya kapsamı dışındadır.
- Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.
- Hizmetin verilmesi sırasında yaşanabilecek teknik ya da lojistik sorun ve aksaklılardan ING Bank A.Ş. ve iştirakleri sorumlu değildir.
- Trendyol ve ING Bank A.Ş. her zaman, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kampanya DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş (''Trendyol'') ve ING Bank A.Ş. tarafından düzenlenir.