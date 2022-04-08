4 Nisan – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, yatirimdunyam.com.tr, Yatırım Dünyam, Online Analist, ve derinlikli veri ekranlarından (Matriks, Foreks, İdeal) hisse senedi işlemi yapan 100 kişi 1.500 TL değerinde puan kazanma fırsatı yakalayacak.
KAMPANYA KOŞULLARI
Gözden kaçırmayınGaranti BBVA'lı olmaları için yakınlarınızı Mobil'e davet edin, 100'er TL kazanın!
- 100.000 TL ve katları tutarında (her 100.000 TL için bir çekiliş hakkı) hisse senedi alım-satım işlemi yapan ve kampanya başlangıç tarihi itibariyle yatırım danışmanlığı hizmeti almayan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bireysel müşterilerine çekiliş hakkı verilecektir.
- Kampanya kapsamına giren işlem kanalları Yatırım Dünyam Web ve Mobil, Yapı Kredi Bankası İnternet Şube, Mobil Şube, ve derinlikli veri ekranlarıdır (Matriks, Foreks, İdeal).
- Bir kişi kampanya süresince en fazla 5 adet çekiliş hakkı kazanabilir.
- Kampanyaya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bireysel müşterileri katılabilir.
- Kampanyaya katılım için; HISSESENEDI yazılıp bir boşluk bırakıldıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarasının 4470'e SMS ile gönderilmesi gerekmektedir. Sistemimizde kayıtlı olmayan cep telefonlarından gönderilen katılım başvuruları dikkate alınmayacaktır.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. çalışanları, 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.
- Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
- İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
- Piyango için, ilgili Mevzuat uyarınca Milli Piyango İdaresi’nden izin alınmıştır.
- Kişisel verileriniz, kampanya koşullarını sağlayıp sağlamadığınızı tespit ve takip edebilmek ve kampanya koşulları doğrultusunda sizi kampanyadan yararlandırabilmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(“Yapı Kredi Yatırım”) tarafından işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterilerin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.
ÇEKİLİŞ DETAYLARI
- Çekiliş Tarihi: 15.06.2022, Çekiliş Saati: 12:00, Çekilişin Yapılacağı Açık Adres: TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. Levazım Mh. Korukent Sitesi A1 Blok No:26A Zemin Kat Levent / İstanbul
- Çekiliş Sonuçlarının İlan Edileceği Gazetenin Adı: Posta, Tarihi: 21.06.2022
- Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.
- Asil Talihlilerin Son Başvuru Tarihi: 06.07.2022
- Yedek Talihlilerin Son Başvuru Tarihi: 21.07.2022