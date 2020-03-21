Yetişkin Böbrek Hastalıkları

Kronik Böbrek Hastalığı Nedir?

Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin yıllar süren uzun bir dönem ilerleyici kaybı ile karakterizedir. Böbrek işlevinin kaybı kritik bir düzeye ulaştığında böbrek yetmezliği gelişir ve vücudun tüm organlarını etkileyen ciddi sorunlar ortaya çıkar.

Dünyada her 10 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizde durum daha da kötüdür. Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır.

Kronik Böbrek Hastalığının Tansı Zor Mudur?

Kronik böbrek hastalığının tanısı oldukça kolay ve ucuzdur. Kanda kreatinin ve idrarda protein ölçümü tanının büyük oranda konulmasını sağlar.

Böbrekleriniz Risk Altında Mı?

Şeker hastalığınız var mı?

Kan basıncınız yüksek mi?

Kalp hastası mısınız?

Ailenizde böbrek hastası var mı?

Kilonuz fazla mı?

Sigara içiyor musunuz?

Yaşınız 50’den büyük mü?

Uzun süredir ağrı kesici kullanıyor musunuz?

Yukarıdaki sorulardan en az birine yanıtınız Evet ise kronik böbrek hastalığı için risk altındasınız? Böbreklerinizi kontrol ettirmek için doktora başvurunuz.

Kronik Böbrek Hastalığı Tedavi Edilebilir Mi?

Kronik böbrek hastalığı erken dönemde saptanır ve uygun şekilde tedavi edilirse ilerlemesi engellenebilir veya yavaşlatılabilir ve yüksek ölüm riski azaltılabilir. Hastalığın tedavisi diyet ve bazı ilaçlardan oluşur. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa yararı o kadar fazla olur.

Kronik Böbrek Hastalığından Korunmak Mümkün Mü?

EVET. Kronik böbrek hastalığından korunmak için 8 ALTIN KURAL:

Düzenli egzersiz yapın

Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun

Tuzu azaltın

Yeterli sıvı alın

Sigara içmeyin

Ağrı kesici ilaçlardan kaçının

Kan basıncınızı ve kan şekerinizi dümenli olarak ölçtürün

Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin

Kronik Böbrek Hastalığının Sonuçları Nelerdir?

Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sessiz seyreder ve sinsi bir şekilde ilerler, özellikle erken evrelerde belirti vermeyebilir.

Teşhis edilemeyen kronik böbrek hastalığı iki önemli sonuca yol açar:

Böbrek işlevinin ilerleyici kaybı sonucu son dönem böbrek yetmezliği gelişmesi,

Kalp-damar hastalıklarına bağlı erken ölüm riski.