Bu doğrultuda evde gebelik testi yapmak için en doğru zamanın adet gecikmesinin 11-12. günleri olduğunu söylemek mümkündür.

Gebelik Testi Ne Zaman Yapılır?

Evde gebelik testi ile doğru sonuç alabilmek için öncelikle kanda hormon düzeyinin idrar yolu ile dışarıya atılacak kadar yüksek seviyelere ulaşması gerekir. Korunmasız ilişkiden sonraki birkaç gün içerisinde hCG hormonu hızla yükselir ancak bu dönemde idrarla teşhis edilmesi mümkün değildir. Üretici firmalar genellikle test kitlerinin doğruluk oranını %99 olarak belirtse de adet gecikmesinin 10 günden az olduğu durumlarda uygulanan testlerin hata oranı %50 civarındadır. Bu nedenle evde gebelik testi ile doğru sonuç alabilmek için hormon düzeyinin önce kanda pik seviyeye ulaşması, daha sonra idrar aracılığı ile vücut dışına atılması için gereken sürenin tamamlanması gerekir. Genellikle adet gecikmesinin 10. gününde idrarda hCG düzeyi artmaya başlar ancak daha güvenilir sonuç elde etmek için birkaç gün daha beklemek faydalı olabilir.

Bu doğrultuda evde gebelik testi yapmak için en doğru zamanın adet gecikmesinin 11-12. günleri olduğunu söylemek mümkündür.

Eğer planlanan adet tarihiniz ayın 5’i ise test için ayın 17’sini beklemeniz doğru olacaktır. Şayet çocuk sahibi olmak istiyor ama gebelik gerçekleşmiyor ise de tüp bebek nasıl yapılır konusunda bilgi almak için tüp bebek merkezlerine başvurabilirsiniz.

Evde uygulanan idrar testinin pozitif sonuçlanması tanı için yeterli kabul edilse de gebeliğin doğru şekilde ilerlediğinden emin olmak için kan hormon düzeylerinin değerlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir gebelik süreci için detaylı muayene ile düzenli hekim kontrollerini ihmal etmeyin.

Kaynak: Medicalpark.com