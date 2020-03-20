Rüyada Kaza Yapmak

Rüyada kan çıkmadığı taktirde kaza iyiye yorulur. Kaza yaşamda iyi değişiklik demektir. Başına bir kaza geldiğini gören insanların hayat için ve daha isabetli kararlar verir

ARABA : Arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir. dolmuş yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçl bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak, zenginliğe veya büyük bir mirasa; arabanın peşinden koşmak, uzun süreli işsizliğe yorumlanır.

AMBULANS : Yakalandığınız bir hastalıktan çok çabuk kurtulacaksınız.

KAMYON

Rüyada kamyon, kedere ve üzüntüye yorumlanır. Böyle bir rüya gören girdiği işten zarara uğrar.

OTOBÜS

Rüyada otobüs görmek, uzun zamandır görüşemediğiniz eski dostlarınızla görüşeceğinizi bildirir. Otobüste yolculuk yaparken görülmesi iftiraya uğrayacağınzı işaret eder.

OTOMOBİL

Rüyada otomobili kullanmak, hayatınız istediğiniz gibi yaşıyorsunuz demektir. Eğer otomobili başkası kullanıyorsa, hayatınızı başkaları yönetiyor anlamındadır

