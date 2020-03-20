Rüyada Araba, Altın, Ambulans, Amerika, Abajur ve Abanoz Görmek

ARABA : Arabaya binmek işlerinizin iyiye gidecegine ve bir terfii edeceginize işarettir. dolmuş yapan arabaya binmek, guzel geçecek ticari amaçli bir yolculuga çikacaginiza işarettir.Kaza yapmiş araba buyuk bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmiş araba, itibarinizin kisa sureli olacagina; araba altinda kalmak, zenginlige veya buyuk bir mirasa; arabanin peşinden koşmak, uzun sureli işsizlige yorumlanir.

ALTIN : Ruyada altin gormek birkaç şekilde yorumlanir. Ruyada altin ile ilgili herhangi bir şey gormek, maddi, manevi ve saglik yonunden istenilen şeylerin gerçekleşecegi, çevreden iyilik ve yardim gorulecegi bir doneme girildigini gosterir Altin para, dedikodu demektir. Altinlari yigili bir şekilde goren kimse, birisiyle ilgili bir sirri ogrenir. Bekar bir genç kiz ya da erkek altin yuzuk takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altin para, altin ziynet eşyasi alirken goren bir kadin, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum muhakkak duyulacaktir..

AMBULANS : Yakalandiginiz bir hastaliktan çok çabuk kurtulacaksiniz.



AMELIYAT : Ruyasinda ameliyat oldugunu goren kişinin sagligi mukemmeldir.AMERIKA : işinizde çok başarili olup, birden yukseleceksiniz. Fakat bu, birçok kişinin sizi kiskanmasina ve size duşman olmasina neden olacak. Ailenizde bazi tartişmalar olacagina işarettir.ABAJUR : Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey gormek, yakin gelecekte bir işten maddi bir kazanç saglanacagini, faydali bir işe başlamaya, geliri onceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. O anda bilmediginiz, daha sonradan ortaya çikabilecek bir işten kazanç saglamak anlamina gelir.ABANOZ : Abanozdan yapilmiş bir eşya gormek, iyi olmayan sonuçlarla karşilaşmaya işarettir. Kimileri de abanoz gormeyi kuvvetli ve inatçi biriyle karşilaşma olacagina yorarlar. Abanoz agacini erkek gorurse neşeli, varlikli bir kadina; kadin gorurse kati kalpli zengin bir erkege delalet eder