A Harfi İle Başlayan Rüyalar ve Yorumları (İmam Nablusi)

Bilim adamları rüyanın suresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. Bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden rüyaların mevcut olduğu fikrinde ısrar etmektedirler.

ARABA : Arabaya binmek işlerinizin iyiye gidecegine ve bir terfii edeceginize işarettir. dolmuş yapan arabaya binmek, guzel geçecek ticari amaçli bir yolculuga çikacaginiza işarettir.Kaza yapmiş araba buyuk bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmiş araba, itibarinizin kisa sureli olacagina; araba altinda kalmak, zenginlige veya buyuk bir mirasa; arabanin peşinden koşmak, uzun sureli işsizlige yorumlanir.

ALTIN : Ruyada altin gormek birkaç şekilde yorumlanir. Ruyada altin ile ilgili herhangi bir şey gormek, maddi, manevi ve saglik yonunden istenilen şeylerin gerçekleşecegi, çevreden iyilik ve yardim gorulecegi bir doneme girildigini gosterir Altin para, dedikodu demektir. Altinlari yigili bir şekilde goren kimse, birisiyle ilgili bir sirri ogrenir. Bekar bir genç kiz ya da erkek altin yuzuk takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altin para, altin ziynet eşyasi alirken goren bir kadin, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum muhakkak duyulacaktir..

AMBULANS : Yakalandiginiz bir hastaliktan çok çabuk kurtulacaksiniz.

AMELIYAT : Ruyasinda ameliyat oldugunu goren kişinin sagligi mukemmeldir.

AMERIKA : işinizde çok başarili olup, birden yukseleceksiniz. Fakat bu, birçok kişinin sizi kiskanmasina ve size duşman olmasina neden olacak. Ailenizde bazi tartişmalar olacagina işarettir.

ABAJUR : Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey gormek, yakin gelecekte bir işten maddi bir kazanç saglanacagini, faydali bir işe başlamaya, geliri onceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. O anda bilmediginiz, daha sonradan ortaya çikabilecek bir işten kazanç saglamak anlamina gelir.

ABANOZ : Abanozdan yapilmiş bir eşya gormek, iyi olmayan sonuçlarla karşilaşmaya işarettir. Kimileri de abanoz gormeyi kuvvetli ve inatçi biriyle karşilaşma olacagina yorarlar. Abanoz agacini erkek gorurse neşeli, varlikli bir kadina; kadin gorurse kati kalpli zengin bir erkege delalet eder

ABDEST ALMAK : Genellikle ferahlamaya işaret eder. ileri gelen kimselerin yaninda ihtiyaçlarin karşilanmasina yorulur. Temiz bir su ile abdest aliniyorsa amacina kavuşur. Eger

abdest tamamlamazsa amacina kavuşamaz. Soguk bir mahzende abdest alan çalinan eşyasini bulur. Abdest alip namaz kildigini goren kişi uzuntu ve kederden kurtulur. Tuccar olan kimsenin ruyada abdestin namaz kildigini gormesi, sermayesi olmadan mal kazanacagina işaret eder. Ruyada abdestin bozulmasi ise, bir donem geçici sikintilar yaşayacagini belirtir.

ABI HAYAT : Suyundan içmek, hastaliklariniza ve dertlerinize çare bulacaginiz anlamina gelir. Abi hayat suyundan içmek yaşadiginiz surece hastalik ve dertlerle ugraşmayacaginiz anlamina gelir.

ABLA : Yaptiginiz işte ya da ilerde yapacaginiz bir işte karşilaştiginiz zorluklar karşisinda itibarli birisi tarafindan kollanip gozetileceginiz anlaminda gelir. Ruyada kendi ablasini gormek, yakinda iyi bir haber almak demektir. Bekarlara evlenebilecegini belirtir. Ablanizi veya ablanizin oldugunu gormeniz, butun işlerinizde koruma goreceginize ve omrunuzun uzun olacagina işarettir.

ACI cekmek : Vucudunda veya başinda bir agri veya aci bulundugu şeklinde bir ruya gormek, ozel meselelerini başkalarina anlatmamasi ve bazi şeyleri kendisine saklamayi ogrenmesi gerektigine işarettir. Diş agrisi: Ruyada diş agrimasi yakinda sevindirici bir haber alacaginiza işarettir.Bir yerinizi acittiginizi gormeniz ise dostlarinizin igneli sozleriyle karşilaşacaginizi gosterir.

ACI : Ruyada aci bir şey yemek, birden sevinmek demektir. Bir soz veya işitecegi şeyler bu sevince de soylenecek neden olabilir. Ruyada aci çekmek tam aksi olarak yorumlanir.

Duyulan aci buyuk huzur ve mutluluga işaret eder. Ellerdeki aci hissetmek bolluk olarak yorumlanir.

ACIKMAK : Ruyada acikmak ve doyuncaya kadar yemek hastaliktan kurtulmaya ve bolluga işarettir. Ruyada açlik çekmek, maddi konularda kazanç saglayacagini belirtir. Çocugu, dilenciyi veya bir hayvani doyurmak ise hayirli bir iş yaparak, manevi kazanç saglanacagini belirtir.

ACIMAK : Kimse ruyada birisine aciyarak yardim ediyorsa, sikintili bir yaşam geçirmemek için biraz daha siki ve disiplinli çalişmalidir.

ACUZE : Ruyada çirkin ve ihtiyar bir kadin gormek, evlilikte sikintiyi, ya da işlerinizin ters gitmesine ve uzuntulu anlar yaşayacaginiza işarettir.

AÇGOZLULUK : Ruyada açgozluluk yaptigini gormek, içinizdeki uzuntuden bir sure daha kurtulamayacaginiza işarettir.

AÇILIş : Ruyada bir açilişta bulunmak veya bir açilişa davet edilmek sevinçli habere işarettir. Bir yerin açilişini yapmak, insanlarin hayrina olan bir işin, guzel gunlerin kisa surede gelecegine işarettir.

AÇLIK : Ruyada açlik çekmek, maddi konularda kazanç saglayacagini belirtir. Çocugu, dilenciyi veya bir hayvani doyurmak ise hayirli bir iş yaparak, manevi kazanç saglanacagini belirtir.

AÇMA : Ruyada açma yemek, bir yoksulu duşuneceginiz konusundaki vaadinizi gerçekleştirmeniz gerektigine işarettir. Boş laflar etmemeniz, adaklariniza ve verdiginiz

sozlere dikkat etmeniz gerektigi anlamina da gelir.

ADA ÇAYI : Ruyada, ada çayi gormek, toplamak veya ada çayi içmek, dişaridan gelecek biri tarafindan evinizdeki huzurun bozulacagina delalettir.

ADA : Kayaliklarla kapli ada yalnizliga, yeşil ada hayirli nimete, insanlarin yaşadigi ada huzurlu ve sonu guzel olan hayata işaret eder. Bekarlar için guzel bir aşk yaşayacagini, evliler için ise evlilik hayatinda maddi veya manevi sikintiya yorumlanir. Orta yaşlilar için, iş degiştirmeyi de belirtebilir. Ada da gezinti, çok istedigi bir işin gerçekleşmeyecegini; ada da firtina, uzuntu ve aci yaşanacagini belirtir. Ada da yanardag gormek, yakininizdaki kişilerden bir kotuluk gOreceginize yorumlanir. Adanin batmasi ise, bir kiz çocugu dogacagina işarettir.

ADA SOGANI : Kotulukle anilan bir adam olarak tabir edilir. Elinde bu sogan oldugunu goren kimse, kendisinin kotu anilmasina neden olacak bir yapmayi arzu eder.

ADALET : Davranişlariniza dikkat etmeniz gerekir, bazi karişik olaylarla karşilaşabilirsiniz. insanlara karşi zor durumda kalabilirsiniz diye yorumlanir.

ADAM : Ruyada daha once tanişmadigi bir adam ile konuşma, yeni ve iyi bir arkadaşligi gosterir. Adamla kavga etmek, ev içinde bir sikintiyi; adam oldurmek, eski bir duşmanligin canlanmasini veya bir dedikodu yuzunden sikintiya duşmeyi belirtir. Adama yiyecek vermek, hafif bir saglik bozukluguna, adamdan bir şey almak, ciddi bir hastaliga, birisine iyilik etmek, yakin çevrede bir sikintiya işaret eder. Adama para vermek, dedikoduyu, para almak, emeginin karşiligi çok buyuk miktarda para kazanilacagini belirtir. Adama hakaret, size yoneltilen suçlamalardan kurtulmaya işarettir.

ADEM PEYGAMBER : Ruyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi gormek, o donemde olmasini istedigi birçok şeyin gerçekleşecegini belirtir. Adem Dunyada ilk ruya goren ve bunu ilk defa yorumlayan oldugu için; tabir ilminde başarili olmaya, Hacca gitmeye ve dostlari ile bir araya gelmeye, uzak yerlere seyahate çikmaya işaret eder.

ADI DUYMAK : Ruyada adinizi duymak veya adinizla çagrilmak, sizi sevindirecek guzel bir haberin mujdecisidir. Tanidiklar arasinda daha çok sevilip sayilmaya yorumlanir.

ADi : Kendini bu durumda gormek, iş hayatiniza duzen vermeniz gerektigine işarettir.

ADiL : Çekilen zahmetlerin karşiliginin alinacagina, er ya da geç başarinin sizinle birlikte olacagina işarettir.

ADLiYE BiNASI : işlerinizin bozulacagi ve sikintiya duşeceginizi belirtir. Adliyede hakim gormek iyiye işarettir. Bulundugunuz durumdan çok daha guzel konumlara gelerek, sayginliginizin artacagini belirtir. Guç işlerin ustesinden gelerek, emellerinize kavuşacaksiniz.

ADRES : Adres almak veya vermek:akraba ve dostlarinizi ziyaret edeceginiz anlamina gelir.

AF : Birisini affettiginizi gormek, işlediginiz sevaplardan dolay ALLAH IN sevgili kullarindan birisi oldugunuzu size mujdeler. Af dilemek, bir haksizliga ugrayacaginiz ve bundan duyacaginiz uzuntu duyacaginiz anlamindadir.

AG : Bazi sorun ve sahtekarlikla karşi karşiya kalacaksiniz demektir.

AGABEY : Yardima ihtiyaç duymadan yaşayacaginiza ve maddi sikinti çekmeyeceginize işarettir.

AGAÇ : Ruyada meyve agaci gormek, isteklerin olacagina ve maddi kazanca işarettir. Yapraksiz ve kuru bir agaç fakirlik; ç0k yaprakli agaç ise saglik ve mutlulugu belirtir. Agaç dali kisa bir sure için sorunlarin çozulecegine, fakat tekrar başlayacagina işarettir.

AGAC SAKIZI : Birinin yilişikligi yuzunden başinizin sikintiya duşecegine yorumlanir.

AGDA : Gormek ya da kullanmak, endişelerden geçecegine ve mutlulugun gelecegine işarettir.

AGlZ : Agzin kapali oldugunu gormek, agzi bozuk olan bir kimse demektir.Agiz kenari gormek, karşilaşabileceginiz tehlikelerden kaçarak kurtulacaginiza işarettir.

AGLAMAK : Tam tersi olarak sevineceginizin işaretidir.

AGRI : Sevgiliniz sizi hayal kirikligina ugratip kalbinizi kirabilir. Hayatiniza kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyen biri girebilir. Ya da onemsiz bir hastaliga yakalanacaginiz anlamina gelir.

AHIR : Boş bir ahir, mal kaybina, fakirlige ve sikintiya ; hububat, bugday ve birçok saglikli hayvanla dolu ahirsa bollugun, bereketin işaretidir.

AHiRET : Ruyada ahrete gitmek, uzun ve faydali bir yolculugu belirtir. Ahrette bulunmak, emeklerinin karşiligini alacagini buyuk bir iyilik ve mutluluga kavuşulacagini belirtir. Ahretten kovulmak, mal, bazen de can kaybina işarettir. Kendini ahrette gormek, dileklerinizin gerçekleşmesi, ugruna harcadiginiz gayretlere ragmen bunlarin ancak bir kismini elde edeceginize işarettir .Ahrette kovulmak, mal kaybina ve sefalete işarettir. Ahreti seyretmek, ailece mutlu bir yaşam surmeye yorumlanir.

AHşAP : Ahşap bir ev gormek,eger ev yeni ise iyi bir evlilige, eski ise bir hastaligin daha kotuye gidecegine işarettir.

AHTAPOT : Ruyada ahtapot gormek, birden fazla işe girişilecegi ve bu işlerden başarilar elde etmeyi işaret eder.

AiLE : Ruyasinda ailesiyle birlikte oturdugunu goren kimse guçlu duruma gelir. Yani hemen her konuda kendini destekleyenler vardir. Aile karanlik bir yerde oturuyorsa, iş ve parayla ilgili sorunlarin halledilmesi için zaman gerekir; Aile aydinlik ve ferah bir yerdeyse, guçlu bir destek, başarili bir girişim için yeterli olacaktir demektir.

AKAR CEŞME : Guzel gunlerin boşa geçirildigine işarettir.

AKAR SU : Herhangi bir su akintisi gormek, maddi kazanç olarak yorumlanir.

AKASYA : iyi haber alinacagina işarettir.

AKIL HASTANESi : Yaşamin kotuye gitmesi anlamindadir.

AKiK : Saglikli ve uzun bir yaşantiyi belirtir.

AKORDiYON : Muzigi dinlemek, yakinda mutlu gunlerin gelecegi anlamina gelir.

Akordeon çalmak hoşlandiginiz kimsenin sevgisini kazanacaginizin işaretidir. Fakat bu kişi, bazi olaylardan sonra size aşik olacak demektir.

AKRABA : Yakinda kotu bir haber alacaksiniz demektir. Hastalarinizdan dolay işlerinizin bozulacagina bu durumundan sagliginizin etkilenecegine işarettir.

AKREP : Ruyada akrep gormek, kotu biri ile karşilaşilacagi veya onunla bir işe girişilecegine işarettir. Akrep oldurmek bir beladan kurtulacagini belirtir. Akrep inançsiz, zararli, kulfeti çok, bozuk agizli fakat zayif bir duşmandir. Evde akrep olmasi, hilekar biri tarafindan aldatilmaya işarettir. Akrep sokmasi, bir olum haberi veya tehlikeye işarettir. Akrep oldurmek bir duşmanin kotu haberini almaya; yatakta akrep olmasi aile içinde birinin gurbete çikmasina işarettir.Akrep sokmasi duşmandan zarar gorulecegine; elbisesinde akrep gormek çoluk çocugundan zarar gorecegine; bir şeyi akrep olmadigi halde akrep sanmak, dost ve zararsiz olan birini duşman zannetmeye; akrep tutup bir kadinin uzerine koymak onunla ilişki kumaya işarettir.

AKTOR : Ruyada film veya tiyatro aktoru gormek mutluluk habercisidir, kendisinin veya yakininin devlet veya bir kurumdan herhangi bir kazanç elde edecegine işarettir. birine aşiksaniz, onunla mutlu bir beraberliginiz olacak demektir. Eger Gordugunuz aktor ya da aktris yaşamiyorlarsa, o zaman bir takim zorluklarla karşilaşacaksiniz anlamina gelir. Aktris gormek, maddi kayba ugrayacaginizi gosterir.

ALABALIK : Ruyada alabalik ile ilgili herhangi bir şey gormek, hiç beklemediginiz bir anda ortaya çikan maddi veya manevi kazançlari belirtir.

ALARM : Ruyada alarm çaldigini duymak, içinizde bazi gizli korkularin varoldugunun işaretidir. Seyahat ederken dikkatli olun ve ozel hayatinizdan kimseye bahsetmeyin.

ALBUM : Bir albume fotograf taktigini goren kimse geçmişten aldigi ders sayesinde daha dikkatli davranacak ve bir engeli de boylece aşacaktir. Içi fotograflarla dolu bir album gormek geçmişte kalan ve birden tekrar alevlenecek bir olay olarak yorumlanir.

ALEV : Ruyada harli bir alev gormek, baştan kotu giden bir işin zamanla duzelecegini gosterir. Alevle bir yerinin yanmasi, tibbi bir operasyona işarettir. Yangin alevi, iyi bir haber alinacagi demektir.

ALIşVERiş : Kazançli bir doneme girildigini belirtir.

ANAHTAR : Ruyada anahtar kaybetme, erkekler için, ev degişikligine,kadinlar için, evliliginde geçimsizlige işarettir. Anahtar bulmak guç ve iyi bir gelecek saglayacak bir işe başlanacagina işarettir. Anahtarla kapi açmak, problemlerin çozumunun gorundugunden daha kolay olduguna işarettir Kirik anahtari gormek,çevrenizde arkanizda konuşan dostlarinizin varligina işarettir. Anahtar çalinmasi,işlerinizi boş vermenizden dolayi çok zor durumlara duşeceginize işarettir..

ANESTEZi : Kendinizi anestezi yaparken gormek,yakinlarinizdan birinin saglik haberlerini

alacaginiza elinizden geldigi kadariyla zor durumdakilerin yardimina koşacaginiza işarettir.

ANLAşMA : Kendinizi birisiyle anlaşma yaparken gormek, ticari işlerinizde buyuk zarara ugrayacaginiza ve malinizdan olacaginiz anlamina gelir.Anlaşmazlik ise, yapilan iyilikleri surekli hatirlatmaktan vazgeçilmesi gerektigine işarettir.

ANNE : Ruyada bir kişinin annesini gormesi, iyi ve kazançli gunleri belirtir. Annesini olu gormesi iyi bir haber veya olaya işarettir. Anne ile darilmak ve kavga etmek ise, başarisizlik ve maddi kayba işarettir.

ANTIKA EşYA : Sevdiklerinizle birlikte uzun ve mutlu bir yaşam sureceksiniz anlamina gelir.Satin almak ise, uzun sureli bir sikintiya gireceginiz anlamina gelir.

APARTMAN : Aile içinde bazi tartişmalar olabilecegine işaret eder.

ARAMAK : Eger ruyada aranan şey bulunursa,geçmişte bir yanlişlik yuzunden kaybedilenlere yeniden kavuşmaya,bulunamazsa sikintilarin bir muddet daha surecegi anlamindadir. Birisinin sizi aradigini gormek,uzuntu ve keder demektir.

ARI : Bereket, başari ve mutlulugun habercisidir. Ari gormek, iş ve ozel hayatinizda birçok başariya imza atacaginizin habercisidir. Ailenizle mutlu bir hayat sizi bekliyor demektir. Eger ari soktuysa, bir arkadaşiniz sizi hayal kirikligina ugratacak anlamina gelir. Ari yakalamak, isteklerinizin gerçekleşmesi; ari oldurmek, beklenmeyen bir haber; ari toplulugu bir sirrin açiklanmasi.Çiçekler uzerinde ari ise yakin bir dostun habersiz ziyareti anlamina gelir.

Arkadaş; : Ticarette başari ve iyi şansa yorulur. Arkadaşinizin mutlu oldugunu gorduyseniz, bu sizinde mutlu olacaginiz anlamina gelir. Arkadaşla kavga:birisine anlattiginiz sirrinizin herkesin agzina duşecegine işarettir. Arkadaşinizi hasta veya uzgun gorduyseniz, ondan kotu bir haber alacaksiniz demektir.

ARMAGAN : Arkadaş veya sevgili bulmaktir. Armagan vermek, verilen kişinin degerine gore iyi veya kotu bir haber alinacagina; armagan almak, evlilerin çocuk sahibi olmalarina, bekarlarin evlenmesine yorulur.

ARMUT : Neşeli ve keyifli olmaktir. Mevsimsiz armut yediginizi gorduyseniz, bir haram mal kazanabilir ya da hastaliga yakalanabilirsiniz. Armut almak ertelenecek bir yolculuga; ham armut,uzuntuye işarettir.Agaçta gormek ise, başarili olacaginizin habercisidir.Hasta birinin armut agaci gormesi, olume yorulur.Armut satmak ise, zorluklarla karşilaşacaksiniz demektir.

ARPA : Arpa yemek arkadaşlarinizla kavga edeceginize; arpa ekmegi zenginlige; arpa tarlasi, kismete ve bolluga; yaş arpa, çok kazanca; arpa biçmek, mal almaya ve hacca gitmeye yorulur.

ASANSOR : Rahatliga ve Size maddi yuku olan kimseden kurtulmaya işarettir

ASILMAK : Sizden ust seviyedeki birinin size yardim etmesi veya sizin başkasina iyilik yapmanizdir.

ASKER : Ruyada asker olmak, zorluklara ragmen zengin ve unlu olabilmek demektir. Askeri silahsiz gormek, iyi diye bildiginiz birisinin size kotulugunun dokunacagina işarettir. Bir

konuda karar vermeden once ç0k iyi duşunmelisiniz, aksi takdirde buyuk hatalar yapabilirsiniz.

ASLAN : Ruyanizda aslanin saldinsina ugradiysaniz, duşmanlariniz tarafindan yenilecek onlarin emri altina gireceksiniz. Aslanla boguşmak, kazanmaya; aslan oldurmek, her alanda başariya; aslana sirtini dayamak, kayip ve uzuntuye;.aslan tarafindan takip edilmek; tuzaga duşmeye işarettir.

AşÇI : Bolluk, rahatlama ve mutluluga işaret eder. Ayrica ani bir yolculugu da belirtebilir. Seyyar aşçi gormek, durumunuzun degişecegine veya taşinacaginiza; Aşçiyi kazan başinda gormek, evlenmek isteyenler için hayirli kismete, hastalar için hastaligin ilerlemesine yorulur. Aşçiyi evde gormek, oturdugunuz evden daha iyi bir eve taşinmaya; Aşçi ile kavga etmek, dost ve komşular hakkinda kotumser olmaya ve bundan zarar goreceginize işarettir.

AşK : Ruyada sevgilisi ile başka birisini gormek, kadin için, tehlikeli bir rakibi olduguna erkek içinse sevgilisinin kendisine çok sadik olduguna, işarettir. Aşik oldugunu gormek çok mutlu olacaginiz anlamina gelir. Bu ruya, çevrenizdeki insanlardan memnun oldugunuza, sikintidan uzak oldugunuza işarettir.

AT ARABASI : At arabasina bindiginizi gormek, geçici bir hastaliga yakalanacaginiz anlamina da gelir.Birçok yeri ziyaret edeceksiniz.

AT : Ruyada herhangi bir şekilde at gormek, iyiye işarettir. iş hayatinda yukselme, aşk hayatinda iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesi demektir. Ama olu at zarara ve yakin zamanda olume; bagli at mevkiinin degişmemesine; at satmak kavgaya; at dovmek hapse girilecegine,suda at dedikoduya işarettir.

ATEş : Ateşinizin çiktigini gormek, hayattin asil guzellikleri varken sizin gereksiz işlerle ugraştiginiz anlamina gelir. Kendinize biraz çeki duzen verip daha verimli olmaya çalişin. Başindan ateş çikmasi,onemli bir hastalik geçirmeye, evden ateş çikmasi ise, işte başari; ateşin sonmesi, evden yaşli birinin vefatina; evin yanmasi hakkedilmeyen bir zenginlige; ateş içinde olmak, onemli birilerini korkutmaya; ateş sondurmek, iyilige; sobada veya ocakta ateş gormek ruyayi goren evli ise hamileligine; ateşte et pişirmek dedikoduya; ateşte tencere kaynatmak, işlerin yolunda gitmesine işarettir.

ATEşBOCEGi : Yakinda alacaginiz bir haberden dolayi sagliginizin duzelecegine moralinizin duzelecegine yorumlanir.

ATLAMAK : Bir yerden başka bir yere atlamak,sosyal statunuzun degişmesi anlamindadir. Aşagi atlamak, para durumun tamamen tersine donmesi, yukari atlamak, gelire ve zenginlige; dere,hendek veya duvardan atlamak, rahata ermek demektir.

ATLAS KUMAş : Daha once başladiginiz bir işi başariyla bitireceksiniz. Atlas kumaş satin almak, eşini aldatma; atlas elbise giyinmek ise, iyi bir evlilik yapmak demektir.

ATOLYE : Yeni bir işe gireceksiniz ve azminizle başarili olacaksiniz demektir. Riyakar bir arkadaşinizin varliginin da habercisidir. AV: Eger ruyanizda avinizi yakalayamadiginizi gorduyseniz, zoru başarmak için mucadele vermeniz gerekecek demektir. Avi yakaladiginizi gormek ise yakin zamanda başariyi ve mutlulugu elde edeceksiniz demektir. Dagda avci gormek tanimadiginiz birisi tarafindan ugrayacaginiza işarettir. Kopeklerle ava çikmak

guvenli, saygin ve rahat yaşamak; av kopeklerinin avdan donmesi, işsiz kalacaginiza ve sikintilarla ugraşacaginiza, Yirtici hayvan avlamak, hasimlari alt etmeye ve sorunlari aşmaya; ormanda avci: izlediginiz yolun hatali olduguna işarettir.

AV KOPEG-i : Girişimde bulunacaginiz işlerde başariya ulaşacaginiza ve hayallerinizi gerçekleştireceginize habercidir.

AVUC : Avucun temiz olmasi faydali ve karli işlerle ugraşmak anlamindadir. Alkişlamak hoş vakit geçirmek mutlulugun işaretidir.

AVUKAT : içinde bulundugunuz durumda hareketlerinize dikkat etmelisiniz, Duşunmeden hareket ettiginiz takdirde çok buyuk zararlara karşilaşabilirsiniz demektir.

AYAK : Bol kazançli işe, sihhatli ve zekice duşuncelere,azimli ve sabirli davranişlara işarettir. Sakat ayak, kotu haber ve uzuntuye; killi ayak, buyuk bir suçtan aklanmaya; ayak kesmek, bir iş için odullendirmeye; kiz ayagi, işlerde başariya; kadin ayagi, yaşam boyu zorluklara; ayak yikamak, kar yapmaya işarettir.

AYAKKABI : Zenginlik ve servet demektir.Yeni bir ayakkabi almak veya ayakkabisini kaybetmek, kotu gunlerin belirtisidir. Rahat bir ayakkabi giymek, yakin zamanda huzura kavuşulacagina işaret eder. Yirtik ayakkabi tehlikeli bir durumla karşi karşiya kalinacagina yorumlanir. Bu ruyalar genel olarak iyi sayilmazlar. Ayakkabi diktirmek, uzuntulere ve terk edilmeye; ayakkabi sikmasi, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadinin ayakkabi çikarmasi, ayriliga; çocuk ayakkabi, işlerin kotuleşmesine işarettir. Siyah, beyaz, kirmizi ayakkabi giymek birden bire bir sikintiyla karşilamayi; Sari ayakkabi hastaligi anlatir. Ayakkabilari çikarmak çok yakinda zorluklardan kurtulmayi anlatir.

AYÇiCEGi : Eansin açilmasi ve sikintilarin sona ermesi anlamina gelir.

AYDINLIK : Hayallerinizin gerçekleşecegine isteklerinizin olacagina işarettir.

AYI : Zorluklarla ve sikintilarla karşilaşacaginiz anlamina gelir.Bir kadin için bu ruya, yeni duşmanlara sahip olacaginin ve bazi zorluklarin oluşacaginin işaretidir. Bir ayi oldurmek, sikintilardan kurtulacaginiz anlamina gelir.

AYRILIK : Ruyada sevdiginiz birinden ayrildiginizi gorurseniz, yeni bazi zorluklarla karşi karşiya olmanizin habercisidir. Duşman oldugunuz birinden ayrilmak, ise hayatinizin duzene girecegi anlamindadir.

AY : iş hayatinda meydana gelecek bazi degişiklikler, kazançli çikmaniza neden olacak demektir. Aşk hayatinizda da gelişmeler olacak. Ayin yerde olmasi, ruyayi gorenin annesinin vefat edecegine; ayin bulutla kapli olmasi, gozde bir hastaliga veya sevgiliden ayrilmaya işarettir.

AYNA : Ruyada ayna silmek unlu olmaya; ayna sirlamak bir kotuluge, sirlari dokulmuç ayna, kazançli bir yardim almaya; yuvarlak ayna:dedikodular yuzunden uzulmeye; çerçeveli ayna:para kaybina; kirik ayna, eşin dlumune;aynamn kayip olmasi:buyuk paralar kazanmaya işarettir.. Ruyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir.. Bir aynaya bakarak çok guzel oldugunu duşunen birinin onunde, mutluluk , ama aynaya bakarken solgun ve bitkin oldugunu gormek onunde sikintilarla dolu bir doneme girildigine işarettir.

Ayna satmak, işlerde zarara girmek demektir. Aynanin kirilmasi kotu bir haber alinacagini belirtir

AYVA : Ruyada ayva gormek, içinde bulunulan durma gore hastalik, hastaliktan kurtuluş, yolculuk, dogum, işte başari ve kazanci işaret eder.Ayva agaci, faydasiz bir arkadaşliga;ayva sikmak, kazançli bir iş gezisi sonucunda para kazanmaya işarettir.

AZRAiL : Azrail e selam vermek, bu dunyada daha ç0k çekeceginiz var anlamina gelir. Azrail i can alirken gormek, uzun bir hayat yaşacaginiza işarettir. Azrail i gulerek gormek, acisiz bir vefat; kizgin gormek aci çekerek ve izdirap içinde oleceginize işarettir.