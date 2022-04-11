Ramazana Özel Doblo ve Pratico Fırsatı. Bu Ramazan Fiat Doblo veya Pratico alın, yarısını şimdi, kalanı 1 sene sonra ödeyin!

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Kampanyaya ilişkin faiz oranı araç fiyatına göre, kullanılan kredi koşullarına göre ve müşteri tipine göre değişiklik gösterebilir. Bu kampanyaya alternatif olarak eşit ödemeli 100.000 TL, 12 ay vadeli 0,99% faiz kampanyası da kullanılabilir. Kredi kampanyaları 0 km 2022 model yılı tüm Doblo ve Pratico modellerinde "Marka Kasko" yaptırılması koşulları ile geçerlidir.

Kampanya stoklarla sınırlıdır. Marka Kasko; Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta’dan Fiat Kasko veya Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kampanyaları Koç Fiat Kredi onayı ile geçerli olup, değerlendirme sonucunda daha yüksek peşinat ve farklı vade istenebilecektir.

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda Koç Fiat Kredi kullanımında 2,24% faiz fırsatı sunulmaktadır. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat Professional ve Koç Fiat Kredi' nin önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.04.2022 - 05.05.2022 tarihleri arasında geçerlidir.

"YARISINI ŞİMDİ, KALANI 1 SENE SONRA ÖDE" KAMPANYASI ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

Tablodaki ödeme planları örnek araçlar üzerinden simüle edilmiştir. Uygulamada araç fiyatına, kullanılan kredi koşulları ve müşteri tipine göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için bayilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.