T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi Ehliyet ve Pasaport Randevu Alma işlemlerini nereden yapabiliyoruz.

T.C. Kimlik Kartı randevusunu nereden alabilirim?

Genel Müdürlük https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezinden T.C. Kimlik Kartı başvurusu için randevu alınabilmektedir.

T.C. Kimlik Kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

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Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler, geçici kimlik belgesi gibi kimliği gösterir geçerli bir belge ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.

Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır?

Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerinden randevu alabilirsiniz.

Sürücü belgesi başvurusu nereye yapılır?

Sürücü belgesi başvuruları Genel Müdürlüğümüzce belirlenen 983 ilçe nüfus müdürlüğünde yapılabilmektedir. randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerinden başvuru yapılabilen ilçe müdürlüklerini görebilirsiniz.

Pasaport Randevusu Nasıl Alınır?

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir.

Pasaport Başvurusu Nereye Yapılır?

Yurt içinde; Umuma mahsus pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine, Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine • Yurt dışında;Dış temsilciliklere yapılır.

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Fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartı başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğraflarda aranan özellikler; • Son altı ay içinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş olmalıdır. • Gözler açık konumda; alın, yüz ve çene açık olmalıdır. • Fotoğraflarda renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. • Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir. Yüz biyometrisinin tespit edilmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınır.

Kaç Çeşit Pasaport Vardır?

Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte) • Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte) • Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte) • Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir) • Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir) • Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir) olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

Geçici Pasaport Nedir?

Türk vatandaşlarının ülkemize veya yerleşik olduğu ülkeye dönüşlerinde kullanılmak amacıyla dış temsilciliklerce bir defaya mahsus düzenlenen pasaporttur.