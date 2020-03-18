Başkan Gülmez turizm sektörüne destek olunması çağrısında bulundu

NEVŞEHİR(MHA) Turizmcilerin bu zor günleri en az kayıpla atlatabilmeleri için bir takım önlemlerin ve teşviklerin uygulanması gerektiğine işaret eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, “Dünyamızın ve dolayısı ile ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde yaşanmakta olan Covid-19 virüs salgının tahribatı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bu küresel salgının (pandemi) dünya ekonomisine ve ülke ekonomisine verdiği zarar ortadadır. Ülkenin siyasi aktörlerinin böyle zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde olmak ve çözüm yollarını birlikte bulmak zorundadırlar. CHP Nevşehir il Başkanı olarak çağrım diğer tüm siyasi partilerin il başkanları ile organize edilecek bir toplantı ile bölgemizin ekonomisinde, özellikle turizm gelirlerinde meydana gelen büyük düşüşün giderilmesi ve telafisi üzerine olmalıdır. Bizler, ulus olarak çok daha zor zamanlardan geçmiş ve bu zorluklardan başarı ile çıkmış bir milletiz. Bu zorluğunda üstesinden geleceğimizden, muhalefetiyle, hükümetiyle birlikte çözüm yollarına ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Durumu kısaca özetlemek gerekir ise; birçok dünya ülke vatandaşının ziyaret ettiği ilimizin, yıllık 2 milyon kapasitesi ile turizmin önemli bir destinasyonudur. Ülkemizin toplam turizm gelirlerinin 35 - 40 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde kaybın ne derece büyük olduğunu ortadadır. Bölgemizde 100’lerce irili ufaklı oteller, moteller, pansiyonlar onlarca büyük çaplı halı, kuyum, taş mağazaları, onlarca balon firmaları, yüzlerce küçük esnaf bulunmaktadır 10 binlere varan turizm emekçisi ve ailesi düşünüldüğünde tablo çok daha net görülmektedir. Bu bağlamda yaptığımız incelemede bölgemizin önemli bir sektörü olan turizm sektörünün temsilcilerinden aldığım bilgilere dayanarak büyük bir çöküntü yaşadıkları görülmektedir. Doğrudan ve dolaylı olarak turizm sektörü ilimizin dolayısı ile bölgemizin birçok katmanını etkilemektedir. Hükümetimizden bu zor durum karşısında acil ekonomik tedbir almalarını sektör temsilcileri adına talep etmekteyiz. Bunlar kriz ve kriz sonrası olarak düşünülmelidir.

-Yığın halinde işsizliğin önüne geçebilmek adına işlerine son verilmek zorunda kalınan işçilerin en azından asgari ücret düzeyindeki ücretlerinin % 60 - % 80 arasındaki ücretlerinin fondan karşılanması ile işyerlerinde kalması sağlanmalıdır.

-İşçilerin kriz dönemi boyunca ek bir teşvik ile tüm sigorta kollarına ait primlerin devlet tarafından karşılanmasının sağlanması.

-Etki oranına göre turizm işletmelerinin mevcut kamu ve kredi borçlarının ertelenmesinin sağlanması ayrıca güncel vergilerinin en az 1 yıl süre ile ertelenmesinin sağlanması.

-Kamu bankalarından sağlanacak kısa vadeli 0 faizli veya uzun vadeli düşük faizli kredileri ile kriz ve kriz sonrası önemli bir kaynak yaratacağı kanısındayız.

-Enerji desteği bu dönemde önemli bir destek olacaktır. Sektör içinde bulunan işletmelere Elektrik, doğalgaz, yakıt(mazot, benzin) gibi enerji kalemlerin mevcut tarifelerin üzerinden % 30 daha düşük bir maliyetle sağlanması önemlidir.

-Belediyelerimiz ile yapılacak görüşme sonrası su m3 fiyatlarında indirime gidilmesi, emlak, çöp, katkı payı gibi ödemelerin ya iptal edilmesi ya da en az bir yıl sonraya ötelenmesi sağlanmalıdır.

-Kriz dönemini ve sonrasını kapsayacak şekilde KDV oranlarında “0” KDV oranına geçilmelidir. Ayrıca kurumlar ve gelir vergilerinde en az % 20 indirime gidilmelidir.

-Kriz sonrası dünya ve yurt genelinde yapılacak fuar ve organizasyonlara sektör temsilcilerinin katılması için maddi destek sağlanması.

Ülkemizin güçlü ekonomisi bu tedbirleri almaya ehil olduğunu düşünmekteyiz” dedi.