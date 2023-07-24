Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “Mücbir sebep düzenlemesini depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “Zelenskiy ile görüşmemizde, 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerimizi paylaştık, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “İsveç'e hassasiyetlerimiz konusunda ikazlarımızı yaptık. Karar verecek merci TBMM'dir.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz."