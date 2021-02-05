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AK Parti Nevşehir il başkan adayı belli oldu
AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın 7.Olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkan adayı olarak Ali Kemikkıran ismi açıklandı.
Politika 05.02.2021, 22:33 05.02.2021, 22:57
AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın 7.Olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkan adayı olarak Ali Kemikkıran ismi açıklandı.
AK Parti İl Başkanlığı kongresinin 22 Şubat tarihinde yapılacağı öğrenildi.