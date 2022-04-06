Özdağ açıklamasında Biz Zafer Partisi olarak, milli bir vazife olduğuna inandığımız için Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Adayı olması için göreve davet ediyoruz.Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş'tır.

Özdağ açıklamasında Biz Zafer Partisi olarak, milli bir vazife olduğuna inandığımız için Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Adayı olması için göreve davet ediyoruz.

Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş'tır.