Paraf ile 1 Nisan-30 Nisan 2022 tarihleri arasında kampanyaya katılan müşterilerin flypgs.com’dan yapacakları uçak bileti alışverişleri 3 taksit olarak gerçekleşecektir.
- Paraf ile 1 Nisan-30 Nisan 2022 tarihleri arasında kampanyaya katılan müşterilerin flypgs.com’dan yapacakları uçak bileti alışverişleri 3 taksit olarak gerçekleşecektir.
- Kampanyaya katılmak için ilk alışverişten önce Paraf Mobil’den “Hemen Katıl” butonuna tıklanmalı ya da bankada kayıtlı cep telefonundan, “PGS” yazıp 3404’e SMS gönderilmelidir.
- Alışverişlerin, Paraf Mobil’de kampanyanın “Katıldıklarım” bölümünde izlenmesi sonrasında ya da gelecek onay SMS’i sonrasında yapılması gerekmektedir.
- Kampanyaya katıldıktan sonra yapılacak peşin alışverişlere +2 taksit, 2 taksitli alışverişlere +1 taksit eklenecektir.
- Paraf, Parafly, Parafree, Paraf Business, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ kampanyaya dahil, HalkCard ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler ise dahil değildir.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.