Zabıta Denetimlerini Sürdürüyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nevşehir’deki birçok noktada denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı özel halk otobüslerinde de kontrollerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri kentteki farklı noktalarda ulaşım hizmeti veren 74 özel halk otobüsünde oturum düzeni ve vatandaşların maske kullanımı ile ilgili denetimlerini rutin olarak yapılıyor.

Özel halk otobüslerinde son olarak mevsim şartlarından dolayı ısıtma sistemleri kontrolü yapan ekipler, otobüslerde tespit edilen eksiklikler hakkında araç şoförlerine uyarıda bulundu.

Vatandaşların mağdur olmaması için özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sıklıkla yapan Zabıta ekipleri, daha önce uyarılan ve uyarıyı dikkate almayan araç şoförlerine cezai işlem uyguluyor.