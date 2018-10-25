Yörex Fuarında Nevşehir Standına Büyük İlgi

Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 9. düzenlenen Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda katma değer yaratarak tanıtılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılışı Antalya Expo Center'de düzenlenen törenle açıldı. Nevşehir'in yöresel ürünleri, 'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX'te bir kez daha görücüye çıktı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 9’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 24-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, çok sayıda yöresel ürünü buluşturuyor.

Fuarın ilk gününde Nevşehir standı büyük ilgi görüyor. Kapadokya'nın başkenti Nevşehir'de Yöresel ürünlerini YÖREX’te ziyaretçileri ile buluşturdu...Yöresel Ürünler Fuarı-YÖREX’e Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Ürgüp Ticaret Odası işbirliği ile İlimizin tanınırlığının artması ve markalaşma sürecine katkı sağlamak amacıyla 50 metrekarelik “Nevşehir” standıyla katılım sağladı.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açılan 9. YÖREX Fuarı'na ilimizden, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız, Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Ürgüp Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaslan'ın da katılımıyla açılışı gerçekleştirilen YÖREX 2018 Fuarı, 70 ilden binlerce yöresel ürünü ziyaretçiyle buluşturuyor.

Nevşehir'in sütle kavrulmuş meşhur Kabak çekirdeğinden, Kuru üzümüne, Pekmez'inden Un'una, Köftüründen lokumuna, kuruyemişe kadar çok sayıda Nevşehir yöresel ürünleri fuar alanında yer alan Nevşehir standında katılımcılara sunularak ilimiz ve bölgemizin ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca standda Nevşehir ve Kapadokya da tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıtılıyor. Nevşehir Standı fuara gelen binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Nevşehir ürünleri Türkiye’ye tanıtılıyor Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Fuarların iş aleminin tanıtım ve markalaşma ayaklarını yönetmek bağlamında oldukça önemli bir argüman olduğunu söyledi.

NTB Başkanı Salaş, “Bu bağlamda Antalya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen YÖREX Fuarı’nı oldukça anlamlı bulunuyorum. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültür, ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. YÖREX, dokuz yıldır bu amaca hizmet ediyor. Biz de Nevşehir Ticaret Borsası olarak yöresel ürünlerimizi daha çok kişiye tanıtmak amacıyla fuara katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Nevşehir yöresel ürün yelpazesi geniş bir ilimiz. Kabak Çekirdeğinden, Üzümüne, Unundan, Köftürüne, Pekmezi, lokumu, Kuruyemişi. Bunlar tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. Ancak tüm bu değerlerimizi koruma altına almamız ve ekonomik değer elde edecek şekilde dünya pazarlarına sunmamız gerek. Bunların doğru tanıtımı istihdam ve refah demek, turizmin gelişmesi demek. Borsamız olarak bunun çabasındayız” dedi.

