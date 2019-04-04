Vatandaşlardan Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Sabah saatlerinden itibaren Nevşehir Belediyesi’ne gelen vatandaşlar, Başkan Arı’yı tebrik edip, başarılı olması yönünde de temennilerini iletiyorlar.

Belediye Başkanı Rasim Arı’ da vatandaşların gösterdiği yakınlığın ve duyarlılığın her şeyin üzerinde olduğunu dile getirerek “ Biz sadece gönlümüzü ve kalbimizi değil, kapımızı da aziz bildiğimiz hemşehrilerimize açıyoruz. Onların istek, dilek ve temennileri bizim yol haritamızın ana çizgileri olacak. Hakça, adaletçe hizmetler üretip, hiçbir ayrım yapmadan eşit düzeyde belediye hizmetlerimizden her bir bireyin yararlanmasına azami gayreti göstereceğiz. Halkımıza hizmet etmek için gayret bizden, tevfik Allah’ tandır. Belediyemize kadar gelip, bizlerle gönül bütünlüğü oluşturan hemşehrilerime kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum.” dedi.