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Vali Becel, Çakıllı köyünü ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL KÖY ZİYARETLERİNE DERİNKUYU İLÇESİNE BAĞLI ÇAKILLI KÖYÜ İLE DEVAM ETTİ. ÇAKILLI KÖY MUHTARINDAN KÖY HAKKINDA GENEL BİLGİLER ALAN VALİ BECEL DAHA SONRA İSE BURADA BULUNAN VATANDAŞLAR İLE BİR SÜRE GÖRÜŞTÜ. VALİ BECEL, KÖY EKMEĞİ YAPAN KADINLAR İLE DE BİR SÜRE GÖRÜŞÜRKEN KADINLARDAN KÖY EKMEĞİ HAKKINDA BİLGİLER ALDI.
Nevşehir 20.10.2020, 12:35
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünü ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e Çakıllı köyü ziyaretine Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç eşlik etti.