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Ürgüp Türk Sanat Müziğine doyacak
Ürgüp Belediyesi etkinlik takvimine göre yeni yılın ilk konseri Doğuş Holding çalışanlarından oluşan koro tarafından Ürgüp Belediyesi sinema salonunda gerçekleştirilecek.
Nevşehir 10.01.2020, 13:04
Yarın akşam 20:00'de başlayacak konserde birbirinden güzel solo ve koro eserler müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Nihavend mini fasıl ile başlayacak konserde Yeşilçam Türk Filmlerininin ve Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinden seçmeler dinleyiciyle buluşacak.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm hemşehrilerini konsere davet ettiğini belirterek, "Dillerimize ve kulaklarımıza pelesenk birçok eseri dinlemek için yarın saat 20:00'de tüm vatandaşlarımızı belediyemiz sinema salonuna bekliyorum." dedi.