Ürgüp Türk Sanat Müziğine doyacak

Yarın akşam 20:00'de başlayacak konserde birbirinden güzel solo ve koro eserler müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Nihavend mini fasıl ile başlayacak konserde Yeşilçam Türk Filmlerininin ve Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinden seçmeler dinleyiciyle buluşacak.



Ürgüp Belediyesinin Fresco Cave Hotel katkılarıyla düzenleyeceği Ayhan Şahenk Vakfı ve Doğuş Holding çalışanlarından oluşan koronun şefliğini de TRT Sanatçılarından Sadiye Erimli yapacak.Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm hemşehrilerini konsere davet ettiğini belirterek, "Dillerimize ve kulaklarımıza pelesenk birçok eseri dinlemek için yarın saat 20:00'de tüm vatandaşlarımızı belediyemiz sinema salonuna bekliyorum." dedi.