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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün Miraç Kandili Mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecede tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış diledi.
Nevşehir 10.03.2021, 09:46
Başkan Aktürk: ” İnsanların kurtuluşuna vesile olan rahmet ve mağfiretine mazhar olunan ve huzur bulunulan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu ve Peygamber Efendimizin mucizelerinden olan Miraç; Peygamberimizin Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükselişidir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm Ürgüplü hemşehrilerimin ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.”