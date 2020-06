NEVŞEHİR(MHA) Demir, "Geleceğimizin Teminatı Sevgili Öğrencilerim, Hepimizin hayatında önemli olan sınavlar, başarımızın tek göstergesi değildir. Neredeyse tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu faklı bir süreçte sınava gireceksiniz. Korona virüs sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak siz sevgili öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda sınava girmeniz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sınavın sağlıklı ve sorunsuz geçmesi için her türlü tedbiri aldık. Tüm Dünyayı etkileyen Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında daha titiz çalışmalar yürüttük. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Liselere Geçiş Sınavında öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için bütün tedbirleri aldık. Her okulda ve sınıfta sizlerin kullanması için dezenfektan ve maske bulundurulacaktır. Sınava giren öğrencilerimize her iki oturum için ayrı ayrı ve sınavda görevli tüm personele maske dağıtımı yapılacaktır. İlimiz geneli tüm okullarımızda dezenfekte işlemleri tamamlanmıştır. Unutmayın, Sizlerin sağlığı ve başarısı bizim için her şeyden önemlidir. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Lise Giriş Sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, sınavlarda görev alacak yönetici, öğretmen ve tüm çalışanlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Siz bizim geleceğimizsiniz ve size çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Unutmayın "Gelecek" sizinle gelecek" diye konuştu.