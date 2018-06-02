İMF’nin yakasını yıllarca bırakmadığı, vatandaşın cebinde parası olmasına rağmen bile ekmek, yağ, mazot kuyruğuna girmek durumunda kaldığı bir Türkiye’den bugünlere gelindiğine işaret eden AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe, “Türkiye biliyorsunuz ki önemli bir süreçten geçiyor. Ben yıllardır hep şunu söylüyorum. Türkiye’de yüzyıllardır haçlı seferleri devam ediyor. Bizde yüzyıllardır bu haçlı seferleri karşısında mücadele veriyoruz. Bugün 620 yıllık bir imparatorluğun mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti yine aynı mücadele ile karşı karşıya. Yeri geldi Sünni-Alevi, yeri geldi başörtüsü meselesi, yeri geldi Türk – Kürt meselesi. Türkiye’ye nefes aldırmamak isteyen emperyalist güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. 21. Yüzyılda Türkiye dünyada ses getiren bir ülke haline geldi. Bu cümleleri söylemeyi bizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasip etti. Allah ondan razı olsun. Dünya 5 ten büyüktür derken emperyalist güçlerin gelişmekte olan ülkeleri kendi emelleri doğrultusunda sömürmelerine karşı çıktı. 16 Yıldır Türkiye her alanda, ekonomik, sosyal, siyasal alanda çok önemli bir konuma gelmiş durumda. Ben gittiğim yerlerde hep şunu ifade ediyorum. 70’li, 80’li yıllarda cebinizde paranız olduğu halde ekmek kuyruğunda, benzin – mazot kuyruğunda, yağ kuyruğunda idik. 2001 yılında deprem paralarından memurlara maaş ödenmesi noktasına gelindi. Yeni geldi 70 sente muhtaç olduk. IMF belası yıllarca bizim yakamızı hiç bırakmadı. Türkiye böyle bir ülke iken 2002 yılından itibaren Türkiye şimdi savunma sanayiinde, Telekominikasyonda, eğitimde, her alanda çok güzel bir yönetim sergiler hale geldi” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)