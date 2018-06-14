Süvermez ve Özlüce’den Ertaş’a Tam destek

İYİ Parti 1.sıra Milletvekili adayı Ertaş gece gündüz demeden Nevşehir halkı ile bulaşmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında süvermez ve Özlüce halkı ile bir aya gelen Ertaş Nevşehir için projelerini anlatı. Ertaş, “Nevşehir’imizin daha gelişmiş, daha refah içerisinde olması ve işsizliği yok etmek için 3T hedefinde olacağız. Tarım, Turizm ve Ticaret vazgeçilmez unsurlarımız olacak. Üretimin ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Üreten bir Nevşehir ve Türkiye güçlenecektir. Dış etkenlerden korunup insanlarımızın yaşam ve refah seviyesi artacaktır. İYİ Parti olarak fabrikaları satmak yerine fabrikaları kurmak hedefinde olacağız. Üreticinin ve işçinin daima yanında olacağız. Ayakları yere basan, güven veren, sağlam bir ekonomi olmadan Nevşehir’i ve Türkiye’yi geleceğe taşıyamazsınız. Bu yüzden Milletimizle sözleşme yaparak İYİ bir Nevşehir için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Ertaç Tarımsal konudaki projeleri konusunda şu açıklamalar da bulundu

“Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri” Kuracağız

Tarımdaki verimliliği ve etkinliği artırabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı “Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız. İşletme toplulaştırmasını içeren bölge ve kooperatif temelli üretim ve ticaret modeli geliştireceğiz ve destekleyeceğiz. Bu model kapsamında;

Arazi ve üretimin planlaması ve yönetimi,

Toprak, su ve ürün güvenliğinin denetimi,

Yüksek teknolojinin kullanımı,

Girdi ve stok maliyetinin yönetimi,

Lojistik, pazarlama ve satış sistemin oluşturulmasına

ilişkin gerekli işbirliği ve altyapının tesisi için “Tarımsal Üretim Karar Destek Sistemi” kuracağız. Tüm destek ve teşvikler bu sistem üzerinden uygulayacağız, izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu model, uygulamaya geçene kadar küçük çiftçinin vergi muafiyet oranlarını genişleteceğiz. “Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı” kuracağız. dedi