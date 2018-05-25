SP heyetinden Memur-Sen’e ziyaret

Saadet Partisi Nevşehir İl Başkanı ve beraberindeki milletvekili adayları Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti.

SP heyetinden Memur-Sen’e ziyaret
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Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı İskender Çınar, BEM-BİR-Sen Şube başkanı Feridun Özdemir tarafından karşılanan heyette SP İl Başkanı Ali Doğan Simit, Milletvekili adayları Mustafa Aydemir ve Muammer Keçe yer aldılar.

Ziyarette ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunulurken, Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ziyaretlerinden dolayı Saadet Partisi heyetine teşekkür etti, seçim sürecinde başarılar diledi.

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