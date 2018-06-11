SP heyetinden kandil kutlaması

İl Başkanı Ali Doğan Simit, Teşkilat Başkanı Bektaş Taşdemir, Milletvekili adayları Mustafa Aydemir, Abbas Büken ve Muammer Keçe yayınladıkları ortak kandil mesajında; “Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, İnsanlık Alemi için birer kurtuluş, rahmet, mağfiret ve bağışlanma vesilesi ile mübarek gecelerin en anlamlısıdır. Mübarek Kadir Gecesinin Millet olarak aramızdaki sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşmayı artırmasına, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyor, bu gecenin ülkemize ve bütün İslam Alemine, barış, kardeşlik ve huzur getirmesi dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun” ifadelerinde bulundular.