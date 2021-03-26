SGK’dan Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer’e Teşekkür Belgesi

İlimizin saygın iş insanı Halis Uluer’e SGK teşekkür belgesi verdi. 1000’in üzerinde insana çeşitli şirketleri ile istihdam sağlayan Halis Uluer, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından usulüne uygun işçi çalıştırması sebebiyle ödüllendirildi.

Teşekkür belgesini alan Halis Uluer: “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” ilkesi ile hareket ettiğini ve gönülden bağlı olduğu Nevşehir’ine her zaman en iyi hizmetleri getireceğini söyledi. Nevşehir’in gelişmesi için durmadan çalışacağını tüm şirketleri ile Nevşehir’e daima faydalı olacağını da sözlerine ekleyen Uluer, teşekkür belgesi ile onur duyduğunu belirtti.

SGK Müdürü Mehmet Baltacı ve ekibine bu nazik ve düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür eden Halis Uluer, daha fazla hizmet için çok çalıştıklarını belirtti.