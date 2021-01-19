Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR, Sene-i Devriyesinde Mezarı Başında Anıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 19.01.2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan bombalı saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Furkan DEMİR’e 19.01.2021 günü şehidimizin aile yakınları , İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem EYLENEN, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla mezarı başında anma programı yapılmıştır.

Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR’e Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine ve Yüce Milletimize Başsağlığı dileriz.

Ruhu Sad Olsun.