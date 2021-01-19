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Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR, Sene-i Devriyesinde Mezarı Başında Anıldı
Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR, Sene-i Devriyesinde Mezarı Başında Anıldı.
Nevşehir 19.01.2021, 17:27
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 19.01.2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan bombalı saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Furkan DEMİR’e 19.01.2021 günü şehidimizin aile yakınları , İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem EYLENEN, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla mezarı başında anma programı yapılmıştır.
Ruhu Sad Olsun.