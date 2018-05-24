Saadet Partisi Milletvekili Adaylarından Nevşehir Ticaret Borsası'na Ziyaret

Saadet Partisi (SP) Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit beraberinde Saadet Partisi (SP) 27. Dönem Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Aydemir, Abbas Büke ve Muammer Keçe ve beraberindeki heyet Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette ilk olarak konuşan SP Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit, milli görüşün halka sunduğu hizmet farkının daha önceki yıllarda açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

SP'li Milletvekili adayı Mustafa Aydemir de, Nevşehir'i Ankara’da en iyi şekilde temsil etmek için destek beklediklerini ifade ederek, “ Herkesimi kucaklayan, milli ve manevi değerleri ön planda esnafı, işçiyi, çiftçiyi ayağa kaldıracak ekonomik kalkınma hedeflerimizi hayata geçirmek için halkımızdan destek bekliyoruz” dedi. Esnaf ve Sanatkarların sorunlarını çok iyi bildiklerini söyleyen Aydemir, “ Gerçek anlamda esnafın sorunlarına, geçmişte olduğu gibi bugünde çare bulacak kadrolara sahibiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ise, "24 Haziran Genel Seçimlerinde Saadet Partili adaylara başarılar dileyerek, seçimlerin ülkemiz ilimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.