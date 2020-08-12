Pazarcılar Odasından İş İnsanı Leblebici'ye fahri üyelik belgesi

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Özmen, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanlığı olarak uzun yıllardır Nevşehir'de önemli yatırımlara imza atan, Nevşehir Spor'umuzun kulüp başkanlığın yanı sıra Birlik Vakfı Kurucu Şube Başkanlığı görevlerinde de bulunarak Nevşehir'imize maddi - manevi çok önemli katkılarda bulunan Yatırımcı İş İnsanı Sayın Muzaffer Leblebici'ye şehrimiz ve tüm üyelerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Pazarcı esnaflarımıza Pandemi süresince maddi - manevi desteklerini de esirgemeyen, Nevşehir'imize kazandırdıklarının yanında yapacağı yatırımlarla insanlarımıza iş ve aş imkanı sağlamaya da devam edecek olan Sayın Leblebici'nin gayretli çalışmalarını büyük bir gıpta ile izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.