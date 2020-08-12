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Pazarcılar Odasından İş İnsanı Leblebici'ye fahri üyelik belgesi

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Nevşehir'e maddi - manevi katkılarından dolayı İş İnsanı Muzaffer Leblebici'ye hem teşekkür plaketi hem de fahri üyelik belgesi takdim etti.

Nevşehir 12.08.2020, 15:55
Pazarcılar Odasından İş İnsanı Leblebici'ye fahri üyelik belgesi
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NEVŞEHİR(MHA) Başkan Özmen, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanlığı olarak uzun yıllardır Nevşehir'de önemli yatırımlara imza atan, Nevşehir Spor'umuzun kulüp başkanlığın yanı sıra Birlik Vakfı Kurucu Şube Başkanlığı görevlerinde de bulunarak Nevşehir'imize maddi - manevi çok önemli katkılarda bulunan Yatırımcı İş İnsanı Sayın Muzaffer Leblebici'ye şehrimiz ve tüm üyelerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Pazarcı esnaflarımıza Pandemi süresince maddi - manevi desteklerini de esirgemeyen, Nevşehir'imize kazandırdıklarının yanında yapacağı yatırımlarla insanlarımıza iş ve aş imkanı sağlamaya da devam edecek olan Sayın Leblebici'nin gayretli çalışmalarını büyük bir gıpta ile izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.  

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